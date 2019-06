Madagascar: Fin des études primaires à l'American School of Antananarivo - « La lutte contre la discrimination » à l'honneur

Durant l'exposition intitulée « Sharing the planet » ou « Partageons la planète » organisée en parallèle avec une série de conférences, les élèves en fin d'études primaires de l'American School of Antananarivo (ASA) ont mis « la lutte contre la discrimination » à l'honneur.

« Sharing the planet » s'est tenue dans les locaux de l'ASA le mercredi 29 mai dernier. Synthétisant l'ensemble des « connaissances, concepts, compétences, attitudes et actions » qui représentent les cinq éléments essentiels du programme du primaire, l'évènement était important aussi bien dans la vie de l'école que celle des élèves du primaire ( grade 5) suivant le cursus éducatif du « Baccalauréat international », fondation éducative internationale siégeant à Genève. La discrimination à l'école, la citoyenneté digitale, le travail des enfants et la lutte contre l'illettrisme furent les thèmes abordés durant l'évènement. Tout en marquant la fin des études primaires, il s'agit également d'une transition célébrant le passage vers le Collège.

L'exposition du Programme Primaire représente pour les élèves, une occasion en or de mettre en œuvre tous les acquis du programme par la promotion du vivre ensemble et du respect de la diversité culturelle, qu'ils conçoivent, à juste titre, comme une richesse pour la communauté.

Comment ça se passe ? Les élèves sont divisés en groupes, lesquels sont guidés séparément par un mentor à travers des travaux de réflexion sur des sujets socio-économiques et/ou culturels d'actualité, en complément de recherches documentaires et sur terrain, et impliquant des rencontres avec des experts. Une démarche de recherche aboutissant à une action au sein de leur(s) communauté(s). Pour l'année 2019, les élèves se sont nettement intéressés à la lutte contre la discrimination. La discrimination sous toutes ses formes, allant de celle basée sur des considérations racistes et religieuses, à celle ayant trait au genre et se manifestant par le sexisme.

Racisme et identité religieuse. Le groupe de Tehzeeb (11 ans) a opté pour des travaux sur la discrimination raciale et religieuse, qui selon eux, demeure encore très (trop) répandue dans nos sociétés, avec ce que cela implique de conséquences néfastes. Malheureusement, elle peut se vivre et se passer n'importe où et ce, dans la vie quotidienne (en milieu scolaire, ou dans des lieux de vie publics tels que les centres commerciaux, au restaurant, etc.). "Dans certaines écoles, certains enfants n'ont pas le droit de jouer avec d'autres à cause de la couleur de leur peau ou de leur religion, heureusement, nous avons une école très ouverte, mais dans d'autres écoles, cela arrive souvent." Soutient Tehzeeb. Interrogée sur les méthodes de prévention de la discrimination, elle affirme fermement : "L'éducation, si nous apprenons dès notre jeune âge à nous accepter pour nos différences et pour qui nous sommes, je pense que cela nous aide vraiment. Par exemple, nous avons ici à l'ASA la possibilité de pouvoir rencontrer des personnes de différentes couleurs, de différents pays et de différentes religions. Ainsi, lorsque nous serons grands, nous saurons qu'il est bon d'avoir nos différences. Je crois que l'éducation est la clé pour cela". Tehzeeb et son groupe ont effectué des activités de plaidoyer au sein de l'Ecole primaire française B à Ampandrianomby.

Sexisme. Le groupe d'Andie (10 ans) s'est quant à lui penché sur la lutte contre la discrimination basée sur le genre. Ce groupe a dénoncé les violences et blessures infligées aux filles, jeunes filles et femmes dès leur plus jeune âge. Andie elle-même a osé témoigner et partager des cas où elle a été elle-même victime de stéréotypes dans sa vie. Elle a dit : "Beaucoup de gens disent que les filles doivent être jolies, cool, populaires, avoir un petit ami. J'ai interpellé mes camarades à l'époque: "A-t-on vraiment besoin d'un petit copain? Nous ne sommes qu'en CP1". Ces stéréotypes m'ont gêné, tout le monde me disait que je devais être jolie. Et un jour, j'ai demandé à mes camarades: "Qu'est-ce que tu veux dire par jolie?" Et ils ne savaient pas quoi répondre. Ils ont commencé à se poser des questions. C'est ce que je fais quand les gens ne sont pas d'accord avec moi, je leur demande pourquoi. D'un parce que je peux apprendre. De deux parce qu'ils peuvent apprendre". Andie et son groupe ont sensibilisé les élèves du cours préparatoire (CP) de l'ASA tout en créant un site Internet de sensibilisation et de promotion de l'égalité des genres.