Madagascar: Promotion de l'Entrepreneuriat - La réforme de l'enseignement comme solution

2% des jeunes malgaches seulement se lancent dans l'entrepreneuriat si l'on se fie aux données de 2014.

La crise de l'emploi touche des milliers de jeunes à Madagascar. Le fort taux de chômage dans le pays témoigne de la difficulté pour la jeunesse malgache d'intégrer le monde imperméable du travail et de l'emploi. Des initiatives de promotion de l'entrepreneuriat ont été menées par divers acteurs gouvernementaux ou non pour faire face à la situation. Des mesures qui sont louables en soi, étant donné la situation dans laquelle se trouvent de nombreux jeunes diplômés ou non de la Grande Île.

Elles n'arrivent toutefois pas à avoir les objectifs escomptés. Et ce, à cause d'un niveau de l'enseignement ne répondant plus aux besoins et exigences du monde professionnel et du monde en général. « Il conviendrait de faire un grand ménage au niveau de l'enseignement » a précisé Jean Marc Razafimandimby, Maître de conférences en droit international. Avant de noter « le type d'enseignement long n'est plus adapté dans le contexte économique actuel. On a besoin de produire des gens opérationnels à la sortie des universités, et partent pour faire face aux exigences du monde professionnel ». Le maître de conférence également de préciser « il ne suffit pas seulement de dire aux jeunes d'entreprendre. Il faut prendre en compte les contextes économiques actuels. Est- ce que des dispositifs fiscales permettent déjà l'entrepreneuriat? »

Système. L'enseignement à Madagascar ne permet en effet pas aux jeunes d'avoir une bonne base de culture entrepreneuriale. Si l'on prend l'exemple des pays comme la France, les collégiens sont envoyés en stage d'immersion dans les entreprises depuis la classe de sixième. Une façon pour le système éducatif de leur faire comprendre les disciplines entrepreneuriales mais surtout de leur donner le plus de bagage possible si l'envie de monter une entreprise leur venait à l'esprit un jour. Un système qui fait défaut dans la Grande Île où l'enseignement consiste plus à former des gens qui vont chercher du travail et non en créer. Une quasi-absence de culture entrepreneuriale accentuée par le manque de mécanisme de financement.

Comme l'a signifié Jean Marc Razafimandimby « pour qu'il y ait promotion efficiente de l'entrepreneuriat, il faut d'abord qu'il y ait des sources de financement facilitant la concrétisation et la réalisation des projets menés par des jeunes« . Correspondant à un système, l'entrepreneuriat nécessite également la mise en place de mécanisme de sécurisation des initiatives. Des défis qui attendent d'être relevés pour faire avancer le plus les choses dans le pays.