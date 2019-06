Madagascar: Rugby Scolaire / Sommet national - Les équipes du CEG Ezaka et du CEG Centre qualifiées à Toliara

Deux équipes du Sud-Ouest ont validé leur ticket pour la phase finale de la 3e édition du championnat national du rugby scolaire.

Après des mois de préparation avec Malagasy Rugby et le Ministère de l'Éducation Nationale - de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle, Terres en Mêlées Madagascar, le Championnat National de Rugby Scolaire à Madagascar a démarré le week-end dernier à Tuléar avec des équipes de collégiennes et collégiens venant des régions du sud de l'île. Ce championnat soutenu par la fédération internationale World Rugby a la particularité de réunir et d'impliquer la jeunesse de 19 régions sur les 22 régions que compte Madagascar. A Toliara, les équipes du CEG Ezaka chez les filles et CEG Centre du côté des garçons ont été sacrées championnes. Elles ont un trophée décerné par la compagnie aérienne Tsaradia et des billets d'avion pour aller à Tana pour participer à la phase finale à Toamasina le mois d'octobre prochain.

Des équipes d'Ihorombe celles d'Ihosy et du CEG Andiolava et celles de Tuléar à savoir CEG Centre et CEG Ezaka ont participé à cette phase éliminatoire pour le compte du Sud-Ouest du 31 mai au 02 juin. Si le rugby est le moyen de réunir tous ces jeunes, leurs différentes cultures et traditions, la découverte, le partage et l'apprentissage sont au cœur du projet. Les jeunes profitent des tournois pour réaliser de nombreuses activités : jeux de présentation-confiance-cohésion, ateliers de sensibilisation à l'environnement, à la santé et à l'hygiène, aux valeurs du rugby et grand carnaval dans les rues des villes accueillant le Championnat. Avec le concours de Tsaradia, les équipes championnes recevront des billets d'avion pour se rendre à Toamasina.

Les autres tournois

SUD OUEST Tuléar : 31 mai au 2 juin

SUD EST Fianarantsoa : 14 au 16 juin

HAUTS PLATEAUX Antananarivo : 21 au 23 juin

NORD EST Tamatave : 5 au 7 juillet

NORD OUEST Ambanja : 12 au 14 juillet