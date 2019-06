Madagascar: Autonomisation des femmes dans le Sud - La transformation du manioc en « gari » parmi les succès des groupements féminins

L'unité de transformation du manioc en gari à Bevala, permet à de nombreuses femmes de disposer de revenus conséquents, tout en contribuant à la valorisation des produits alimentaires disponibles en quantité sur place.

Le PAM mène depuis plusieurs années, des activités de soutien aux groupements féminins dans un objectif premier d'autonomisation des femmes, et de contribuer, par la même occasion à l'amélioration des revenus des ménages. Plusieurs groupements bénéficiaires ont effectué une visite d'échanges, le mois dernier.

Quatre groupements féminins appuyés par le Programme Alimentaire Mondial (PAM) dans le Sud de Madagascar, ont participé au mois de mai à une visite d'échanges à Ambovombe. Il s'agit des groupements féminins issus de la commune de Tameantsoa (district de Betioky) œuvrant dans le secteur agricole, et des coopératives agricoles de femmes de Bevala et Tanandava (district d'Amboasary) et celles de Beabo, Analamary, Maromalay (district d'Ambovombe). Avec l'appui du PAM, ces échanges visaient avant tout le partage des expériences entre les différents groupements féminins et ce, en se formant mutuellement tout en permettant à ceux de Tameantsoa de se former pour la mise en place de diverses activités génératrices de revenus. « Le PAM contribue à renforcer la résilience des producteurs à faibles revenus et l'autonomisation des femmes dans le sud de Madagascar. Ces activités aident à leur assurer la disponibilité et la diversification alimentaire, et améliorent les revenus des ménages », a affirmé Moumini Ouedraogo, représentant du PAM à Madagascar.

Gari, wagashi et confitures. Les activités en question concernent principalement la transformation du manioc en gari, une semoule de manioc obtenue après fermentation, déshydratation et torréfaction. S'y ajoutent d'autres activités, notamment les cultures maraîchères et vivrières, la production de savon artisanal, la transformation de lait en wagashi (boule de fromage conservable obtenu à partir du chauffage de lait et grâce à un coagulant végétal), le fumage de poisson, ou encore la production de confiture de cactus rouge. Celui-ci pousse en abondance dans tout le sud de Madagascar, sans être suffisamment valorisés. A Ambovombe et Amboasary, le PAM appuie une soixantaine de groupements de femmes avec environ 600 membres à travers ces activités génératrices de revenus.

Appui aux petits producteurs. Toutes ces activités font partie du programme « Appui aux petits producteurs à l'accès au marché » du PAM, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ; la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture), et le Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA).

Notons enfin qu'outre l'implication du PAM, d'autres organisations et entités ont également participé aux journées d'échanges, notamment la direction régionale de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche de l'Atsimo Andrefana, le Comité du 8 mars Ambovombe, l'ONG Fraternité sans Frontières, les Filles de la Charité d'Ambovombe et l'association « Fikambanana Miaro ny Zon'ny Biby sy ny Zavaboary ».