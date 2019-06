Madagascar: Pétanque Bohras Toamasina - Akil Mamodaly et Abasse Nouroudine au pinacle

L'équipe championne du tournoi Pétanque Bohras Tamatave.

Le bourhani sport club de Toamasina a organisé durant le mois de ramadan un tournoi de pétanque. Akil Mamodaly et Abasse Nouroudine ont remporté la victoire finale. Ils n'ont que confirmé leur notoriété en ce début de saison. Ils ont battu Mourtaza Molai et Hatim Moise Ismaeldjee en finale sur le score 13 à 7. Il a fallu deux heures pour départager les deux doublettes. La première mène, l'équipe d'Akil Mamodaly mène déjà 4 à 0 et la 2e mène le score 7 à 0 grâce au pointeur et le tireur Abasse Nouroudine qui n'a raté aucun tir.

Après quelques mènes, le score est revenu à 7 partout. Akil et Nourdine n'ont pas baissé le bras et ils ont remonté à 10 à 7 puis 13 à 7. La troisième place est revenue à Hatim Mossine et Moise Nourdine. Il a fallu deux week-ends d'affilé pour départager les 26 doublettes. Ce tournoi a permis aux boulistes amateurs de se mettre en branle en vue de la 12e édition du tournoi de Masters Bohras prévu l'année prochaine à Paris. Une occasion pour mettre en valeur les acquis du Bourhani Sport Club de Toamasina sur l'échiquier de l'international pétanque bohras. Le président de BSC de Toamasina souhaite à tous les musulmans » Eid El Fitr » 2019.