Madagascar: THB Ligue des champions - Fosa Junior vers le doublé !

On saura dès vendredi qui sera le nouveau champion de Madagascar de football dont l'issue sera connue après le choc entre Fosa Junior et l'AS Adema à Mahamasina. Un match logiquement sous tension entre deux formations qui visent le titre.

Le public de Mahamasina assistera en direct, vendredi à partir de 14h, à la septième et dernière journée de la THB Ligue des champions et plus particulièrement cette franche explication entre Fosa Juniors et Adema décisive pour l'attribution du titre.

Théodin blessé. Si un score nul suffirait au bonheur des Majungais aujourd'hui à 14 points contre 12 pour l'AS Adema, la situation est loin d'être simple car pour espérer gagner le titre de champion de Madagascar, l'AS Adema a aussi besoin d'une victoire, qu'importe le score pourvu qu'elle remporte la victoire même par la plus petite des marges.

La question est de savoir si les protégés du président Yves Randriamialisoa en sont capables. A prioiri, la blessure de Théodin qui évolue dans la charnière centrale de Fosa Junior, peut redonner l'avantage à l'Adema qui compte dans son rang, l'un des meilleurs buteurs du tournoi en l'occurrence l'international de beach soccer, Ruffin.

Théodin reste un élément-clé de Fosa aux côtés de Lolody et son absence pourrait être préjudiciable au groupe. Les gars d'Ivato auront donc intérêt à mettre cette absence à profit.

La CNaPS en embuscade. Facile à dire qu'à faire car même sans Théodin, le groupe reste très solide d'autant plus qu'après avoir remporté la Telma Coupe de Madagascar, les hommes de Bob Kootwijs n'ont plus la pression avec eux. Et en jouant libérés, Jean Yves, Besna et Santatra qui reprend du service, restent redoutables.

Une chose est certaine, l'Adema ne va rien lâcher en estimant que le plus dur a été pour l'équipe d'avoir ravi le titre à Analamanga avec ses grands clubs connus et maintenant qu'il reste cette dernière marche avant le bonheur, tout le groupe est fin prêt pour mouiller le maillot.

On aura toutefois une pensée pour la CNaPS Sport bien obligée d'attendre le résultat de ce match entre Fosa et Adema car une nouvelle victoire des hommes d'Arno Steenkist, la remet sur les rails de la grande aventure africaine. Le rêve de tous les clubs en fait.