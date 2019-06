Madagascar: Women in Business - Une deuxième édition pour l'événement entrepreneurial des femmes

« Allons, la main dans la main, réaliser ce challenge de création d'un Entrepreneuriat Féminin National fort ! » Tel est le slogan principal du GFEM durant le WIB 2019 (Women in Business) les 11 et 12 juin prochains.

Une initiative d'accompagnement créée pour les femmes entrepreneures. C'est ainsi que le GFEM (Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar) décrit l'événement WIB. Selon ses organisateurs, il s'agit avant tout d'une plate-forme pour réseauter, se former, découvrir un peu plus sur soi, apprendre des autres et partager des valeurs communes, selon les explications. « Le WIB insuffle de nouvelles envies pour encourager l'entrepreneuriat au féminin, et pour pallier aux différentes inégalités qui l'entravent. Chaque année, nous vous proposons des témoignages de femmes fonceuses : des femmes qui ont eu l'audace de se lancer dans un projet auquel personne ne croyait. Mais aussi, nous mettons en avant des carrières professionnelles féminines qui impressionnent, qui inspirent et qui donnent envie de se surpasser et de suivre le même chemin », a indiqué le GFEM, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue dans les locaux de la BOA à Antaninarenina, lundi dernier.

Accès aux financements. En effet, cette banque travaille en étroite collaboration avec le Groupement, dans le cadre de cette deuxième édition du WIB, mais également pour toutes les activités organisées par l'entité, durant cette année 2019. Les représentants de BOA Madagascar ont même parlé d'exclusivité. « Cette année encore, nous répondons présents. La BOA Madagascar devient Banque exclusive du GFEM pour ses activités durant cette année. La banque soutient le Groupement dans tous les secteurs d'activités économiques où ses membres se développent, de l'agrobusiness à l'artisanat, en passant par le textile », ont-ils indiqué. Avec ce partenariat entre les deux parties, la banque compte contribuer à l'amélioration de l'accès aux financements, pour les femmes entrepreneures, membres du GFEM.

Inclusion. Toutes les femmes entrepreneures - membres du GFEM ou pas - sont invitées au WIB 2019, qui se tiendra du 11 et 12 juin, au Carlton Anosy, sous le thème « Get inspired ». C'est ce qu'a déclaré le Comité d'organisation de cette manifestation économique. Des conférences sur le leadership féminin, les innovations, le commerce, les technologies digitales... seront au programme de l'événement. Des séances de coaching, l'image et la communication personnelle sont également prévues. Selon les organisateurs, plus d'une centaine de femmes entrepreneures, dont des membres du GFEM des régions et des femmes entrepreneures locales, seront au rendez-vous.