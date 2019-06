Madagascar: Sécurité Publique - Descente de trois ministres dans les quartiers sensibles

Les ministres en charge de la Défense Nationale et de la Sécurité Publique sont venus pour constater de visu la méthode de travail des forces de l'ordre dans la capitale, surtout la nuit.

Les ministres en charge de la Défense Nationale et de la sécurité publique ont procédé à une descente dans la soirée d'avant-hier. Il s'agit notamment du ministre de la Défense Nationale, le Gal Richard Rakotonirina, du ministre de la Sécurité Publique le contrôleur général de police Roger Rafanomezantsoa et du Secrétaire d'Etat chargé de la gendarmerie nationale le Gal Richard Ravalomanana. Une descente qui a été surtout menée dans les quartiers sensibles et les zones rouges, qui en est d'ailleurs à sa troisième édition, et ce rentrant dans le cadre de la sécurité publique. Ces ministres ont ainsi fait une incursion à Ambohidahy, Ampasika, Ambohibao, Talatamaty et à la CENI à Alarobia.

Dispositions. Ils sont aussi venus pour constater de visu la méthode de travail des forces de l'ordre dans la capitale, surtout la nuit. Selon le ministre de la Défense Nationale, des éléments des forces de l'ordre seront placés dans les quartiers sensibles notamment à Ambohidahy où siège la Haute Cour Constitutionnelle. Et d'enchaîner que ces dispositions ont été prises pour faire régner la sécurité dans la capitale. Elles rentrent aussi dans le cadre de la mobilisation et de la coordination des actions des forces de l'ordre. Toujours est-il que l'insécurité grandissante dans le pays reste une hantise pour la plupart des malgaches. Ces derniers attendent ainsi des mesures appropriées de la part des tenants du pouvoir. Certains avancent que ces actes de banditisme sont dûs au chômage et à la pauvreté. Mais est-ce vraiment une excuse ?