Madagascar: BNI Madagascar - KRED, un nouveau crédit pour les entreprises

Le staff de la BNI Madagascar avec les ministres Richard Randriamandrato et Lantosoa Rakotomalala.

La BNI Madagascar révolutionne le secteur bancaire. Avec son nouveau produit, KRED : la banque autrement, elle devient la première banque digitale permettant à sa clientèle d'entrer en contact, de recevoir son crédit et de le rembourser depuis son téléphone portable 7j/7j et 24/24 via M'Vola.

Lancé officiellement à la Gare Soarano, lors d'une cérémonie qui a vu la présence du ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandrato, et de la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat Lantosoa Rakotomalala, KRED est une offre de crédit destiné à tous les utilisateurs.

Bancarisation

Ce nouveau produit vise principalement les PME et les micro-entreprises en quête de financement de leurs activités. « C'est une offre qui va permettre d'améliorer le taux de bancarisation du pays » a expliqué Henri Rabarijaona, Président du Conseil d'administration de la BNI Madagascar. Pour le DG Alexandre Mey, ce produit traduit l'engagement de la BNI Madagascar dans une politique volontariste de bancarisation en se basant sur l'innovation. Grâce à KRED, la première grande banque de Madagascar franchit un nouveau cap en matière d'universalité des services financiers pour tous les segments du marché malagasy. KRED accompagne les activités économiques génératrices de revenus des très petites et petites entreprises. Celles-ci bénéficieront à la fois d'une forte réactivité et des meilleures conditions financières, à l'instar de ce qui se fait avec les grandes banques. Dans la pratique, l'équipe commerciale de KRED qui est en permanence sur le terrain vient directement à la rencontre de chaque client pour lui proposer les solutions financières les plus adéquates avec une promesse de réponse rapide.

Promotion de l'entrepreneuriat

A la pointe de la transformation digitale, KRED réalise la totalité de ses opérations : de la collecte de la demande à la prise de décision finale via les tablettes de ses agents mobiles pour assurer une proximité maximale. KRED applique par ailleurs des taux d'intérêt de 4%, moins chers que ceux appliqués par les concurrents sur des crédits similaires, tout en respectant la règlementation sur la protection des consommateurs en matière de communication des taux d'intérêt. KRED a été créée pour contribuer efficacement à la promotion de l'entrepreneuriat à l'échelle nationale, booster les différentes filières économiques encore sous exploitées et créer ainsi des emplois. L'offre s'adapte particulièrement au programme Fihariana récemment lancé par le régime pour la promotion des jeunes entrepreneurs.