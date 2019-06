Burkina Faso: 11es UACO L'équipe scientifique installée

Le Conseil scientifique des 11es Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO) a été installé dans ses fonctions par le ministre en charge de la communication, Remis Fulgance Dandjinou, le lundi 3 juin 2019, dans la capitale burkinabè.

Ils sont 11 leaders du secteur de l'information et de la communication au Burkina Faso à assurer le Conseil scientifique des 11es Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO). Ils ont été installés dans leurs fonctions, le lundi 3 juin 2019 à Ouagadougou, par le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, Remis Fulgance Dandjinou.

Pour le ministre, les UACO sont un grand rendez-vous de la promotion de la communication sur le continent. «C'est un cadre international d'échanges et de partages d'expériences regroupant les experts et des professionnels de l'information et de la communication autour des enjeux et des défis du secteur», a indiqué le ministre Dandjinou.

Et le conseil scientifique, aux dires du ministre, se veut l'unité centrale chargée de la conception et de la mise en œuvre du contenu scientifique de l'évènement. Il veille non seulement à la qualité des thèmes et sous-thèmes qui seront abordés, mais aussi à la cohérence des programmations des communications. D'où le choix justifié de 11 fins limiers de la communication et du journalisme au Burkina Faso.

«Le conseil scientifique est d'une grande importance pour le succès des UACO. Il est de vigilance scientifique», a dit Remis Dandjinou. Pour l'édition de 2019, le thème central est : «La communication géopolitique de l'Afrique et des pays africains : construire une autre image».

De 2004 à 2017, le gouvernement s'est dit satisfait du déroulement de cette rencontre africaine, car a précisé M. Dandjinou, les UACO ont pu traiter à cette période de 15 thématiques pertinentes et plus d'une cinquantaine de sous-thèmes. «Les UACO se sont bonifiées au fil des ans, et l'engouement suscité est certain, mais chaque édition est un défi au plan organisation», a prévenu le porte-parole du gouvernement.