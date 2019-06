Sénégal: Saint-Louis / Prière à la grande mosquée - L'imam Ratib Cheikh Tidiane Diallo invite les sénégalais a un changement de comportement

La grande mosquée de Saint-Louis a refusé du monde hier, mercredi 05 juin, à l'occasion de la célébration de l'Aïd el-Fitr ou fête de Korité. La prière fût dirigée par l'Imam ratib Cheikh Tidiane Diallo qui a longuement abordé divers sujets relatifs à des faits de société. S'insurgeant contre les multiples scènes de violences déplorées ces derniers temps dans le pays, en plus des nombreux cas d'accidents, l'Imam ratib a invité les fidèles musulmans et les Sénégalais en général à un changement de comportement.

Après avoir formulé des prières à l'endroit de tous les Sénégalais pour la paix et la stabilité dans le pays, l'Imam ratib, Cheikh Tidiane Diallo, qui dirigeait la prière de l'Aïd el-Fitr ou fête de Korité à la grande mosquée de Saint-Louis, a axé son sermon sur des enseignements liés à la foi musulmane.

D'après le guide religieux, un retour aux valeurs et fondamentaux de l'Islam s'impose pour tous les fidèles musulmans car estimant que le pays est "malade", les comportements ont complètement changé et de manière négative. "On constate un recul notoire des valeurs et c'est vraiment regrettable", a-t-il martelé, tout en plaidant pour que l'on revoit les comportements. Ce qui, selon lui, expliquerait les nombreuses scènes de violences notées ces derniers temps dans le pays.

Il s'y ajoute aussi les multiples cas de meurtres et viols ou de toutes formes violences et maltraitance souvent faites aux femmes et aux jeunes filles. Et, la solution, a en croire l'Imam, c'est seulement l'éducation. "J'ai toujours dit qu'il faut d'abord éduquer avant d'enseigner. On aura beau avoir tous les diplômes, mais quand il manque de l'éducation alors là le peuple est à terre. Il faut qu'il y ait de l'éducation car un peuple sans éducation, c'est un peuple sans âme", a soutenu l'Imam ratib Cheikh Tidiane Diallo.

Et s'agissant de la question liée au croissant lunaire, le guide religieux a déploré une fois de plus la division dans la célébration de cette fête de Korité. "On l'a dit à maintes reprises et on le redit, je crois qu'il y a un manque de conscience dans cet état de fait. Il est regrettable de voir que tout un chacun se croit être Imam ou marabout".

De l'avis toujours de l'Imam ratib Cheikh Tidiane Diallo, il est nécessaire pour toute personne de se départir de toutes futilités et d'aller droit à l'essentiel. Car, selon lui, les gens devraient garder à tout prix leur personnalité. "Parce que si cette personnalité se perd chez l'être humain, celui-ci devient comparable aux animaux", a précisé l'Imam Ratib de la grande mosquée de Saint-Louis. Nombreuses ont été les autorités administratives et locales ayant pris part à cette prière, notamment l'adjoint administratif du Gouverneur de région, le maire de la commune de Saint-Louis, le Commandant de la Zone militaire N°2, le Commandant de la Légion de Gendarmerie Nord ainsi que de nombreux chefs de services de la région.