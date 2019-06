Sénégal: Conséquences néfastes de la pollution de l'air dans le monde - 7 millions de morts, 9 personnes sur 10 exposees

9 personnes sur 10 dans le monde sont exposées à des niveaux de polluants atmosphériques supérieurs aux niveaux de sécurité de l'OMS. Il s'agit là d'une véritable crise qui demande des actions rapides et radicales en ce sens que 7 millions de personnes dans le monde meurent prématurément des causes de la pollution atmosphérique, dont environ 4 millions en Asie-Pacifique. D'où l'urgence de prendre des mesures pour améliorer l'air que nous respirons, recommande l'ONU.

«Nous faisons aujourd'hui face à une crise tout aussi urgente. Il est donc temps de passer à l'action. Mon message aux gouvernements est clair: taxez la pollution, cessez de subventionner les combustibles fossiles et arrêtez de construire de nouvelles centrales à charbon. Il nous faut passer à une économie verte.» C'est António Guterres, le Secrétaire général de l'ONU qui s'adresse ainsi aux dirigeants du monde (gouvernements) à l'occasion de la Journée mondiale de la l'Environnement célébré hier, mercredi 5 juin.

Le thème de l'édition de cette année 2019 porte sur «La pollution de l'air» devenue désormais un problème mondial majeur. C'est pourquoi «il est indispensable de comprendre les différents types de pollution et leurs effets sur notre santé et notre environnement afin de prendre des mesures pour améliorer l'air que nous respirons», insiste l'ONU qui déplorent que «chaque année, environ 7 millions de personnes dans le monde meurent prématurément des causes la pollution atmosphérique, dont environ 4 millions en Asie-Pacifique.» Aussi «l'air provoque des problèmes de santé chroniques, comme l'asthme, et nuit au développement cognitif des enfants». Selon la Banque mondiale, «la pollution coûterait à la société plus de 5 billions de dollars par an».

Pis, partout dans le monde, «les habitants des mégalopoles comme des petits villages respirent de l'air impur. Selon les estimations, 9 personnes sur 10 sont exposées à des polluants atmosphériques qui ne sont pas conformes aux lignes directrices relatives à la qualité de l'air de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), ce qui fait baisser l'espérance de vie et nuit à l'économie», souligne M. Guterres.

Et de relever que «les décès et les maladies liés à la pollution atmosphérique ont pour origine de microparticules qui attaquent notre système immunitaire à chaque fois que nous inspirons. Ces particules proviennent de multiples sources : les combustibles fossiles utilisés pour la production d'énergie et les transports, les industries chimiques et minières, l'incinération de déchets à ciel ouvert, le brûlage de forêts et de champs et l'utilisation de combustibles de cuisson et de chauffage impropres, qui constituent des problèmes majeurs dans les pays en développement».

Suffisant pour qu'en cette Journée mondiale de l'environnement, il «prie chacun et chacune d'entre nous d'agir pour que nous puissions mieux respirer. Que ce soit en faisant pression sur le monde politique et les entreprises ou en changeant nos habitudes, nous pouvons réduire la pollution et contrer les changements climatiques».

Choisi par la Chine, en tant qu'hôte (la province du Zhejiang, est l'hôte de l'événement principal) des célébrations de la Journée pour 2019, «le thème de cette année nous invite tous à réfléchir à la manière dont nous pouvons changer notre quotidien afin de réduire la pollution atmosphérique que nous produisons (et respirons !) et donc de contrecarrer sa contribution au réchauffement de la planète et ses effets sur notre santé.»

D'ailleurs, cette Journée mondiale de l'environnement 2019 exhorte les gouvernements, l'industrie, les communautés et les individus à se réunir pour explorer les possibilités existantes en termes d'énergies renouvelables et de technologies vertes et à améliorer la qualité de l'air dans les villes et les régions du monde. Célébré tous les 5 juin depuis son lancement en 1974, la Journée mondiale de l'environnement est devenue une plate-forme mondiale de sensibilisation du public largement honorée dans le monde entier.