Sénégal: Macky Sall se prononce sur «l'affaire Aliou Sall» - «Je tiens à ce que la vérité soit rétablie et le gouvernement le fera sans tarder»

Macky Sall a profité de la prière de la Korité effectuée hier, mercredi 4 juin à la Grande mosquée de Dakar, pour se prononcer sur les accusations de la chaîne BBC mettant en cause son frère, Aliou Sall, à qui il est reproché d'avoir touché des pots-de-vin. Le président de la République qui a estimé que cette affaire est privée assure que «s'il y a un fautif, il sera sanctionné». Il soulignera, en outre, que l'Etat a pris des dispositions anticipatives pour éviter des écueils par rapport aux ressources du pétrole et du gaz qui vont être exploitées dans les prochaines années.

Le président de la République, Macky Sall, s'est exprimé sur «l'affaire Aliou Sall» qui défraie la chronique depuis la publication d'un documentaire de la BBC mettant en cause le frère du chef de l'Etat. La chaîne britannique le soupçonne d'avoir touché un pot-de-vin de 250.000 dollars alors qu'il travaillait pour l'homme d'affaires Frank Timis, qui a obtenu en 2012 les concessions de deux blocs offshores de pétrole et de gaz.

«Je veux indiquer, suite à ce qui a été publié par un médias international, la BBC, sur la gouvernance des ressources pétrolières et, au-delà du caractère personnel d'un citoyen mis en cause, en tout cas accusé, au-delà de cet aspect privé auquel je ne veux pas intervenir, je tiens à ce que la vérité soit rétablie. Et le gouvernement le fera, sans tarder, sur la gouvernance des ressources pétrolières et gazières au Sénégal», a-t-il déclaré, après la prière de l'Aïd el-Fitr ou Korité effectuée à la Grande mosquée de Dakar.

«JE N'ENTENDS PAS PLIER AU DIKTAT DE FORCES NATIONALES OU ETRANGERES... »

Le Chef de l'Etat n'a pas manqué, dans son discours en langue wolof, d'accuser «des forces étrangères et nationales». «Je suis un dirigeant qui garde ses prérogatives et je n'entends pas plier au diktat de forces nationales ou étrangères. Le Sénégal est un Etat de droit. Certaines personnes malintentionnées n'hésitent pas à créer la zizanie. Mais l'Etat et le gouvernement veillent. S'ils ont d'autres preuves, ils n'ont qu'à les apporter. S'il y a un fautif, il sera sanctionné. On ne peut pas nous faire croire que l'Etat a été lésé. En tant qu'Etat, on n'acceptera pas certaines accusations», a-t-il défendu.

Poursuivant son propos, le chef de l'État rassure que le Sénégal est aujourd'hui préparé à la gestion de ses gisements et ressources. «Jamais un pays n'a autant pris de dispositions anticipatives pour éviter des écueils par rapport aux ressources qui vont être exploitées dans les prochaines années. Le reste, nous auront l'occasion, chaque fois que de besoins, d'y revenir», a-t-il indiqué.

Le Président Sall dit être «conscient que le Sénégal est désormais un pays pétrolier et qu'il ne manquera pas de susciter de convoitises et aussi des provocations utilisant même des citoyens nationaux». Avant d'ajouter que «ce sont des choses qui sont tout à fait prises en charge et je voudrais rassurer les Sénégalais quant à la bonne gestion future et aux mesures qui sont préconisées. J'ai mis en place beaucoup de dispositifs depuis trois ans et depuis l'annonce de la découverte. Il s'agit notamment du Cos pétro-gaz ainsi qu'un Institut nationale du pétrole et du gaz pour former les meilleures ressources qu'ils soient, afin de permettre à notre pays de tirer profit. Pour le reste, je laisserai le gouvernement apporter des précisions utiles et la suite à donner à cette affaire», a conclu le Chef de l'Etat.

LE SENS DU DIALOGUE, C'EST DE «PERMETTRE A NOTRE PAYS D'AVANCER RASSURE VERS SON DEVELOPPEMENT»

Macky Sall a, par ailleurs, saisi l'occasion pour évoquer le sens du dialogue qui, on le rappelle, a débuté juste à la veille de la célébration de la Korité, «un dialogue qui devrait permettre à notre pays d'avancer rassuré vers son développement», dira-t-il. Il affirme être conscient des «défis qui l'attendent et plus que jamais mobilisé pour l'atteinte des objectifs d'émergence de notre pays», a soutenu le président de la République. Et Macky Sall de poursuivre: «je rends, dans la même, grâce à Dieu et salue tout le peuple Sénégalais à l'occasion de ce moment de communion et de piété pour présenter mes vœux à toute la Ummah islamique», a-t-il déclaré.