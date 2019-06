Sénégal: Soupçons de corruption - Le garde des sceaux «disculpe» Aliou Sall

Le ministre de la Justice, Garde de sceaux, Me Malick Sall s'est prononcé sur l'enquête de la BBC incriminant Aliou Sall dans le contrat signé entre l'Etat du Sénégal et Frank Timis sur les blocs appelés Saint-Louis offshore profond et Cayar offshore profond.

S'exprimant hier, mercredi 5 juin en marge de la prière de l'Aïd-El-Fitr, à la mosquée de Mermoz, Me Malick Sall a estimé que le maire de Guediawaye et non moins, frère du président de la République «ne peut pas être mêlé à une histoire de corruption». «Je ne pense pas qu'un musulman comme Aliou Sall, revenant de La Mecque pour la Oumra, puisse se fourrer dans ces histoires de corruption», a-t-il déclaré.

Avant de s'empresser de préciser, «de toute façon, cette affaire ne me concerne point, car étant une affaire privée. Elle ne concerne que Aliou Sall et celui qui l'accuse». «D'ailleurs, le maire de Guédiawaye dit qu'il a déjà saisi la justice nationale et internationale. Il ne s'enfuie pas », a ajouté le Garde de sceaux.

«Aliou Sall a dit que tout ce qui a été dit contre lui est faux. Il a nié les faits. Il a indiqué qu'il va saisir la justice sénégalaise et celle anglaise pour que cette affaire soit tirée au clair. Je suis convaincu que les juridictions feront le nécessaire pour que la vérité éclate dans cette affaire. Je ne suis pas concerné. Je ne suis pas un procureur encore moins un juge. Celui qui s'estime diffamé dans cette affaire a saisi la justice pour que la vérité éclate», a indiqué Me Sall.