Sénégal: Accidents, crimes odieux, dialogue national - Thierno Seydou Nourou Tall monte au créneau

Trois sujets d'actualité ont retenu l'attention de l'imam ratib de la mosquée omarienne lors de la célébration de l'Aïd El Fitr (Korité) hier, mercredi 5 juin : les accidents de circulation, les crimes perpétrés ces derniers temps et le dialogue national initié par le Président de la République, Macky Sall.

L'imam ratib de la mosquée omarienne, Thierno Seydou Nourou Tall a d'abord mis l'accent sur les accents de circulation notés ces derniers temps.

Selon le frère du Khalifa de Thierno Mountaga Tall, de tels accidents sont causés par «l'imprudence des chauffeurs, le non respect du code de la route, les excès de vitesse, la fatigue, la précipitations». Comme solutions, il déclare : «il faut revoir l'octroi des permis de conduire». «On ne doit plus délivrer des permis à n'importe qui et n'importe comment surtout à des jeunes qui sont souvent insouciants qui confondent vitesse et précipitation, mais aussi embrayage et accélérateur», a martelé Thierno Seydou Nourou Tall qui a dirigé la prière des deux rakkats devant les fidèles venus nombreux au Zawiya Thierno Seydou Nourou Tall.

L'imam a ensuite évoqué les crimes odieux commis ces derniers temps. Là également, il ne demande pas plus que l'application de la charia (loi islamique). «Celui qui tue volontairement doit être tué. C'est Dieu qui l'a dit. Ça n'a absolument rien à voir avec les droits de l'homme. C'est le Coran qui l'évoque. La parole de Dieu passe devant tout», a-t-il tenu à préciser.

Thierno Seydou Nourou Tall a aussi évoqué le dialogue national lancé par le Chef de l'Etat, Macky Sall. Sans citer le Président de la République, encore moins, ceux qui refusent d'y prendre part, il dira : «on ne peut pas d'emblée refuser de dialoguer. Quand on est appelé à un dialogue, on doit d'abord y répondre» et non dire d'une manière péremptoire, «je ne vais pas y aller parce qu'on va me tromper». A la suite de l'imam, le khalife, Thierno Madani Tall a rappelé aux fidèles les bienfaits du jeûne en mettant l'accent sur le Zakat et la prière du Leylatoul Khadr (27ème nuit du Ramadan).