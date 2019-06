Sénégal: Sédhiou / Korité sous le signe de la dévotion et de la concorde - Imam El Hadji Boubacar prone le dialogue social et condamne les actes de violence

A l'image de la Ummah islamique, la région de Sédhiou a mis fin au jeûne (du mois de Ramadan) par la célébration hier, mercredi 5 juin, de l'Aïd el-Fitr. Celle-ci a lieu sous le signe de la dévotion mais également de l'appel au dialogue social et de la proscription des actes de violences, barbares, notamment à l'encontre des femmes. A celles-ci aussi, le l'imam ratib de la grande mosquée, El Hadji Boubacar Dramé, demandera de s'habiller décemment en prévision de toute propension de viol et/ou de violences physiques. Le travail comme option divine qui libère l'homme est aussi rappelé au titre de l'obligation individuelle contre l'oisiveté, la médisance et la précarité.

La communauté musulmane de Sédhiou a sacrifié aux deux rakats de l'Aïd el-Fitr ou Korité, marquant la fin du mois de Ramadan Mubarack, à quelques exceptions près, hier mercredi, sous le signe de la dévotion. Dans son sermon, l'imam ratib de la grande mosquée de Sédhiou, El Hadji Boubacar Dramé, a invité les fidèles au travail qui, selon lui, libère l'homme et assainie son paradis. «Chaque homme doit travailler pour se libérer des contingences de la vie et du reste, celle-ci, n'est que combat pour gagner la vie. Et ce n'est que par le travail que l'homme peut s'affranchir et se donner le temps d'adorer son seigneur. Il n'y a pas de sot métier, il suffit juste d'y croire pour y arriver», a-t-il dit, du haut de sa tribune.

Dans un tout autre registre, imam El Hadji Boubacar Dramé a invité l'ensemble des citoyens du pays à souscrire à l'idéal du dialogue social pour la paix et la stabilité du Sénégal. «Le Sénégal nous appartient tous. Si le chef de l'Etat invite au dialogue, je pense qu'il faut y aller et ensemble donner son avis; qu'il soit favorable à lui ou pas, l'essentiel c'est de bâtir la concorde nationale. Notre pays est cité comme une référence démocratique en Afrique et faisons alors en sorte que cet acquis soit renforcé».

ADAPTER LE DIALOGUE NATIONAL A L'ECHELLE LOCALE POUR LE RENDRE PARTICIPATIF ET INCLUSIF

Lui emboitant la pas, le ministre de la Communication et de la Culture, Abdoulaye Diop, Abdoulaye Diop, par ailleurs maire de Sédhiou, veut le dialogue même à l'échelle locale pour traduire en acte, dit-il, la volonté du chef de l'Etat Macky Sall. «Le président de la République, Macky Sall, a gagné dans la plus grande transparence et en bon démocratique aussi, cherche à associer tous, bien au-delà de la classe politique, à se retrouver autour de l'essentiel pour discuter des questions de notre pays. Je pense que c'est tellement opportun qu'il faut même l'adapter au plan local pour donner un caractère participatif et inclusif à ce dialogue national», a noté Abdoulaye Diop.

Toujours dans son sermon, l'imam ratib, El Hadji Boubacar Dramé, condamne avec fermeté les actes de violence notamment ceux perpétrés à l'encontre des femmes à qui il demande aussi de couvrir leur corps. «Les violences à l'encontre des femmes et des filles sont inadmissibles et traduisent une crise d'éducation en général. Il faut que les parents veillent à l'éducation de leurs enfants, au côté de l'Etat. Ces temps-ci et dans la région de Sédhiou, un homme a croisé une femme en brousse et a tenté de la violer. Celle-ci a refusé et son bourreau lui a cassé les deux bras, en désespoir de cause. Ces gens-là doivent tout aussi être tués, comme le recommande la Charia. Cependant, les femmes également doivent veiller à se couvrir le corps pour prévenir les tentations», a conclu imam El Hadji Boubacar Dramé.

A rappeler que le gouverneur de région, Habib Léon Ndiaye, était représenté à la prière de la Korité par son adjoint en charge des Affaires administratives, Alioune Badara Mbemgue, accompagné d'une forte délégation.