Sénégal: Mbour / L'imam Ibrahima Faye aux fidèles - «La reddition des comptes incombe à chacun»

L'imam Ibrahima Faye a dirigé, hier mercredi, la prière de la Korité à la grande place du quartier Thiocé-Est de Mbour, en face de Santassou. Dans son sermon, il a insisté sur la reddition des comptes pour rappeler que ce devoir incombe à chacun de nous et individuellement les gens répondront devant Dieu de leurs actes. A l'en croire, chacun est un guide et quelque-soit son rang, du président de la République au délégué de quartier, on va rendre compte un jour devant le Seigneur.

L'imam est aussi revenu sur les principes fondamentaux de l'Islam, enseignant les vertus cardinales aux fidèles. Selon lui, l'homme, en dehors de ses devoirs comme la prière, est invité à éviter l'incurie, la félonie, la trahison et le mensonge. Il a incité les fidélités à s'acquitter de la prière à l'instar de David.

L'imam Faye a également évoqué la place du marabout dans la vie du fidèle. Pour lui, les parents (le père et la mère) sont au premier rang et doivent être considérés et servis avant autre individu, y compris son marabout. Entre autres recommandations, il a demandé aux fidèles de faire preuve de solidarité et de cohésion pour relever des défis. L'imam a demandé aux fidèles de mieux s'investir dans les devoirs du culte religieux, d'être regardant à l'endroit des écoles, élèves et maîtres coraniques, en lieu et place des dépenses faites lors de mondanités et autres activités de villégiatures.