Sénégal: kaolack / Leona Niassene - Le khalife suggere à ses pairs de réclamer la peine de mort au président

Avant même la traditionnelle adresse à la communauté religieuse venue s'acquitter à cet ultime devoir de la fin du mois de Ramadan, le Khalife de Léona Niassène, Cheikh Ahmeth Tidiane Niasse, c'est Cheikh Oumeyni Niasse qui a été le premier à prendre la parole. Dans un discours assez courtois, il a suggéré ses pairs khalifes généraux du pays et l'ensemble de la communauté musulmane du Sénégal de demander au président de la République de faire recours à la peine de mort pour restituer à la société sénégalaise sa stabilité et arrêter de manière stratégique les nombreux cas de violence notés ces derniers moments.

Sans pour autant prononcer et traduire un seul extrait de la «Charia» (Jurisprudence et Loi islamique), mentionnant l'application de la peine de mort, le Khalife de Léona Niassène dit avoir formulé cette requête pour avoir constaté, ces dernières années, la recrudescence des cas de violence exercés injustement sur des citoyens, sans les mesures idoines pouvant dissuader contre ces agissements inhumains.

Estimant, toutefois, que les Sénégalais ont renouvelé leur confiance au président de la République parce qu'espérant un devenir radieux et un bien-être social largement partagé, le guide de la famille religieuse de Léona Niassène recommande à Macky Sall d'avoir toujours en conscience cette distinction portée à son endroit et œuvrer dans le sens du bonheur pour tous. Le Khalife Cheikh Oumeyni Niasse a, par ailleurs, exhorté les citoyens sénégalais à refuser de pousser leurs lamentations par rapport aux difficultés de la vie et essayer toujours de rendre grâce à Dieu, de mieux Le remercier sur ce qu'Il a envie de faire de nous. Car, comparé à l'époque de nos ancêtres où nos grands-parents vivaient toutes les difficultés qu'on peut imaginer, le Sénégal de nos jours regorge de beaucoup de privilèges, suscite espoir et prétend emmagasiner d'autres richesses qui, à son sens, ne profiteront qu'à ses fils et les générations à venir.

L'IMAM CHEIKH MOUHAMAD ARABY NIASSE CONTRE L'APPLICATION DE LA PEINE DE MORT, MAIS CONFORTE...

Dans son sermon d'hier mrecredi, prononcé quelques instants après la déclaration du Khalife, l'Imam ratib de la mosquée de Léona Niassène, Cheikh Mouhamad Araby Niasse dit accepter toutes les recommandations faites par son Khalife sur les comportements sociaux et ceux édictés par la religion (à adopter), sauf l'application de la peine de mort au Sénégal. Son raisonnement est que, même si c'est l'Islam qui le recommande, la peine de mort n'est plus compatible avec l'évolution et les principes de gouvernance dite «démocratique et laïque» dans nos Etats, écartant la religion de la chose publique. Selon, à titre d'exemple, le Coran qui était valable dans le passé ne l'est plus aujourd'hui, les médicaments qui traitaient certaines maladies à l'époque n'ont plus cette capacité pharmaceutique à présent. Mais, soutient-il, il souscrit toutefois au recours à d'autres méthodes répressives en concordance avec les réalités sociétales et basées sur la restitution de la valeur humaine.

Pour l'Imam Araby Niasse, «toute civilisation doit être assortie de mesures d'accompagnement. Ce que l'on appelle aujourd'hui «démocratie» est une erreur monumentale pour notre société, car essentiellement basée la culture occidentale qui, à mon sens, est fondamentalement différente de la nôtre. On ne peut nullement prétendre aux principes d'une société où le fait de dire à son père ou à sa maman: «papa tu mens ou maman tu mens n'est pas puni». L'Islam est pour les musulmans et nul ne peut être musulman s'il se laisse emporter par des comportements contradictoires à la religion. Ceux qui sont dans les prisons peuvent certes se réclamer musulmans mais, à mon avis, ne le sont pas, car s'ils se comportaient en de véritables musulmans ils auraient peu de malchance de se retrouver là où ils sont», a-t-il conclu.