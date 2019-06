Angola: L'augmentation de la production est un impératif national

Luanda — L'augmentation de la production nationale est un impératif, raison pour laquelle le gouvernement angolais met en oeuvre, dans tout le pays, le Programme d'appui à la production nationale, qui remplace celui d'Importation et Promotion des exportations (Prodesi), a déclaré mercredi le ministre d'État pour le Développement économique, Manuel Nunes Júnior.

Manuel Nunes Júnior, qui a pris la parole lors de l'ouverture de la 1ère édition de la Foire des Industries du meuble et du bois d'Angola (FIMMA, sigle en portugais), a souligné que l'État angolais continuerait à soutenir les entrepreneurs pour une plus grande compétitivité de l'activité économique, dont la priorité est la production des 54 produits sélectionnés dans le Prodesi, en vue de parvenir à l'autosuffisance.

Selon le ministre, la revitalisation de la base productive angolaise, à travers des actions concrètes, telles que la mise en œuvre du Prodesi, permettra la reprise de la croissance économique et l'augmentation du nombre d'emplois dans le pays.

Cependant, il a déclaré que le Programme de soutien au crédit, qui sera bientôt mis en place par les banques commerciales permettra d'augmenter le crédit pour les investisseurs.

Les taux d'intérêt et les coûts associés au financement des projets sélectionnés pour la production des 54 biens ne dépasseront pas les 7,5%.

En ce qui concerne la Foire des Industries du meuble et du bois de l'Angola (FIMMA), qui se déroule depuis mercredi dans la Zone économique spéciale de Luanda / Bengo (ZEE), le ministre a souligné que le secteur du bois et mobilier constitue une chaîne productive à fort potentiel d'utilisation de matières premières nationales.

Manuel Nunes Júnior estime que la création d'une politique cohérente et systématique de plantation, de coupe et de reboisement du bois planté, en particulier des pins et des eucalyptus, permettrait la diversification de planches laminées et des granulés de bois, tout en rendant le secteur plus compétitif dans la fourniture de produits au secteur de la construction.

Il a déclaré qu'il était important, dans ce secteur, de faire des alliances stratégiques avec des partenaires internationaux pour avoir le savoir-faire nécessaire pour mener une activité productive dans ce domaine avec plus d'efficacité et de compétitivité.

De son point de vue, a-t-il poursuivit, le salon du bois est un pas important vers la diversification de l'économie nationale, l'augmentation de l'emploi, du revenu et le bien-être des Angolais.

Sous le slogan "Plus d'industries, plus d'emplois, plus d'Angola", la FIMMA 2019 réunit 50 entreprises spécialisées du secteur des industries du meuble et du bois d'Angola.

L'exposition compte des entreprises des provinces de Luanda, Huíla, Huambo, Bengo et Cuando Cubango.