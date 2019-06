Angola: Le ministre du Pétrole veut augmenter le contenu local

Luanda — Le ministre du Pétrole et des Ressources minérales, Diamantino Azevedo, a déclaré mercredi à Luanda qu'il espérait que le système financier apporterait un véritable soutien aux sociétés pétrolières afin que le contenu local se traduise par des entreprises compétitives et efficaces, et contribue à l'augmentation de sa participation.

S'exprimant lors de la session de clôture officielle de la conférence "Angola Pétrole et Gaz 2019", qui a débutée le 4 juin et se termine ce jeudi, Diamantino Azevedo a souligné que le débat sur le contenu local suivait un chronogramme établi par le ministère du Pétrole, qui a débuté il y a un certain temps.

Les données indiquent que les entreprises nationales ne représentent qu'une part de 10% du contenu local de l'industrie de l'exploration pétrolière et gazière en Angola.

Entre 2013 et 2014, la contribution des entreprises nationales au contenu local a atteint 3,5 milliards de dollars américains. 2014 a été la période de participation la plus importante pour les entreprises nationales au contenu local en raison du niveau élevé de facturation et "know-how".

Diamantino Azevedo a déclaré que les opportunités commerciales en Angola et l'environnement pour les nouveaux investisseurs nationaux et internationaux ont été considérablement améliorés.

Selon le ministre, l'événement, qui a rassemblé au moins 1.700 participants, démontre l'importance que l'exécutif angolais accorde à la création d'opportunités pour les entrepreneurs locaux et pour que tous puissent intervenir ensemble dans le secteur pétrolier et gazier en Angola.

Au cours des travaux, outre les thèmes liés à la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière, des accords portant sur le secteur ont été signés.

La conférence intervient à un moment où il y a lieu de profondes réformes dans le secteur du pétrole et du gaz, débutées en 2017, d'où le soutien du gouvernement à cette initiative de l"'Africa Oil & Power".

Le forum, qui réunit les principaux acteurs de l'industrie pétrolière mondiale et des sociétés de conseil, des marchés pétrolier national et international, se penche aux défis de l'exploration offshore et on-shore.