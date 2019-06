Gabon: France - Le photographe gabonais Désiré Minko au lancement à l'international d'Afrik Images Agency

Paris, 5 juin (Gabonews) - Le photographe gabonais, Désiré Minko a procédé récemment à Paris en France, au lancement à l'international d'Afrik Images Agency. La première agence panafricaine de photographie faite en Afrique par les Africains et au profit du monde entier.

Valoriser la beauté du continent africain à moindre coût, c'est désormais possible sur la plateforme d'Afrik Images Agency. Cette start-up propose en effet des photos illustrant la vie du plus vieux continent du monde, du berceau de l'humanité, le giron originel dans lequel sont apparues les premières traces de vie humaine, à des tarifs attractifs et livrés en un temps record.

Désiré Minko, un des meilleurs photographes de presse en Afrique centrale doté d'une solide expérience, a fait le tour des médias parisiens pour présenter avec luxe et détails cette start-up spécialisée dans la vente des photos en ligne basée au Gabon et au Rwanda.

« C'est l'Afrique, racontée de l'Afrique, par les Africains. C'est le but. C'est-à-dire qu'il faut que l'on s'approprie notre histoire à nous. Parce que nous, on veut vendre une autre Afrique. Le projet a été minutieusement mis en œuvre depuis quinze ans. Aujourd'hui, Afrik Images Agency est une banque de 45 000 photos couvrant plusieurs secteurs variés de la vie en Afrique. On veut rester professionnels, on veut être compétitifs. Donc, seul le contenu est africain. Mais les normes sont internationales », a déclaré Désiré Minko à la presse française.

On peut, en toute simplicité acheter une photo en un clic sur Afrik Images Agency entièrement automatisée.

Créée en 2009, la start-up qui souhaite renforcer son équipe, semble être sur le point de réussir sa mission : moderniser le métier du photographe en Afrique, révolutionner le marché de la photographie en Afrique en simplifiant l'achat de la photo en ligne à des prix défiant toute concurrence.