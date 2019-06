Gabon: Le PAYNCOP Gabon appelle à la mobilisation de tous pour la promotion de la culture de la Paix

Dans le cadre de la célébration des manifestations relatives au 10ème anniversaire du décès du Président Omar Bongo Ondimba, la structure OBO Initiatives en partenariat avec la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, la science, la culture et le développement a organisé ce mardi 04 juin 2019, la cérémonie d'ouverture de la commémoration du 10ème anniversaire du Président Omar Bongo Ondimba sous le thème : "OMAR BONGO : CHANTRE DE LA PAIX"

C'est le Lycée Technique National Omar Bongo qui a servi de cadre à l'évènement qui a réuni les présidents des institutions constitutionnelles, les membres du Gouvernement, les partenaires au développement, les ambassadeurs et les organisations de la société civile.

Au cours de cette cérémonie, la Coordination Nationale du Réseau Panafricain des Jeunes pour la Culture de la Paix a invité les différents acteurs à s'impliquer dans la promotion de la culture de la paix. « Sans la paix, aucun développement n'est possible. Gouvernement, partenaires au développement, secteur privé, les médias, la société civile, les jeunes, les femmes, les hommes... chacun doit jouer sa partition pour consolider la paix dans notre pays » a rappelé Joanie Mahinou, membre du PAYNCoP Gabon.

Pour Jerry Bibang, le Coordonateur National, "la culture de la paix désigne un ensemble de valeurs, d'attitudes, de traditions, de comportements et modes de vie fondés sur le respect de la vie et le rejet de la violence et la promotion de la pratique de la non-violence par l'éducation, le dialogue et la coopération » (...) Tout au long de sa vie, Omar Bongo Ondimba a été un véritable ambassadeur de ces valeurs, attitudes et comportements. Il a toujours prôné le dialogue, la tolérance, rejetant ainsi la violence. Aujourd'hui, ces valeurs sont menacées dans notre pays et c'est pourquoi nous devons tous AGIR, a-t-il déclaré.

La cérémonie de lancement des activités commémorant le 10ème anniversaire du décès d'Omar Bongo Ondimba a également été marquée par le lâcher des colombes symbolisant la paix. Aussi, un arbre marquant l'encrage du Gabon dans la consolidation de la paix a été symboliquement planté par Pascaline Bongo Ondimba, fondatrice de la Fondation Omar Bongo Ondimba, et plusieurs autres personnalités notamment le Président de l'Assemblée Nationale, la Présidente de la cour constitutionnelle, les membres du Gouvernement ainsi que la Coordination Nationale du PAYNCoP Gabon.