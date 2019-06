Ile Maurice: Météo - Fraîcheur quand tu nous tiens...

Entre 16 degrés Celsius minimum sur les hauts et 27 degrés Celsius maximum sur le littoral... l'hiver est bien là.

La faute aux alizés relativement froids et légèrement perturbés dans notre région, causés par un fort anticyclone.

Les prévisions de la station météorologique de Vacoas prévoient pour ce jeudi 6 juin des périodes nuageuses ce matin et en début de journée avec des averses passagères principalement à l'Est, au Sud et sur le plateau central.

Les averses deviendront moins fréquentes par la suite.

Le temps sera un peu venteux, venant de l'est-sud-est à 30 km/h, avec des rafales de 65 km/h sous les averses et aux endroits exposés.

Attention, si la mer au-delà des récifs est, comme à l'accoutumée, forte et les sorties y sont déconseillées, il n'est pas non plus recommandé de s'aventurer dans les lagons du Sud et de l'Est.