Togo: Des messages hostiles à Faure Gnassingbé à Londres

En séjour dans la capitale britannique depuis mardi dernier, le Chef de l'Etat togolais Faure Gnassingbé n'a pas eu la tâche facile. Selon des images videos dont nous avons reçu copie, certains jeunes gens, probablement des Togolais, ont manifesté contre le président togolais devant l'Institut royal britannique de politique étrangère, plus connu sous le nom de Chatham House, où il s'était rendu "pour parler du rôle régional joué par son pays pour promouvoir la sécurité collective en Afrique de l'Ouest".

Sur les images hostiles au dirigeant togolais, on pouvait lire entre autres, "Chatham House, Faure is a president who terrorises his own people. He is not welcome here !" ("Faure est un président qui terrorise son propre peuple. Il n'est pas le bienvenu ici", en français), "Blair ! Dictatir's friend !" (Blair, ami des dictateurs), "Faure is not legimate président" (Faure n'est pas un président légitime), "Faure must free all political prisoners" (Faure doit libérer tous les prisonniers politiques).

Ce sont là des messages adressés aussi bien directement au Chef de l'Etat togolais mais aussi à ses hôtes par des jeunes de la diaspora togolaise qui ne cautionnent pas la gouvernance de Faure Gnassingbé au pouvoir au Togo depuis 2005.