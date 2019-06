Togo: 500 jeunes gens des deux Nyogbo ont marqué d'un sceau l'évènement

Publié le jeudi 6 juin 2019, par Gabinho

Une première dans la vie des populations des cantons des deux Nyobo, le Trail Agou 2019 a tenu toutes ses promesses, le 02 Juin dernier. En dénote la satisfaction de l'une des pièces maitresses de cette organisation, la chargée du Togo près de l'Association Antenna France, Anne Lacoste, du fait de l'engouement suscité par cet évènement auprès des jeunes enfants mais aussi des adultes de ces deux localités.

Pour cette 1ère édition de la course, elle a rassemblé 500 athlètes de tous les âges (des minimes aux vétérans, en passant par les cadets, les juniors et les seniors féminins comme masculins), pour consacrer au final les trois meilleurs de chaque catégorie. À cette fête autour de la course à pied qui a conduit les athlètes à parcourir plusieurs kilomètres, mais aussi et surtout de la Spiruline, un complément nutritionnel très indispensable pour les sportifs et produit dans une structure à Agou Nyogbo par le compatriote, Tonato Agbéko, où étaient présents les autorités administratives d'Agou (la préfet Ablavi Bléwoussi et le préfet de Kloto), les chefs traditionnels des deux Nyogbo et autres convives, ces meilleurs coureurs sont repartis avec un trophée pour le premier plus une médaille et des médailles pour le reste du podium.

Dans son intervention au cours de la cérémonie de récompense qui a suivi la course à laquelle a pris part une colonie française, Mme Blewoussi a placé cette organisation sous le signe d'une "coopération privée à la base". Aussi, a-t-elle salué une renaissance entre les deux Nyogbo. Pour la préfet d'Agou qui a élevé la jeunesse d'Agou au rang de "jeunesse spéciale", elle a profité de l'occasion pour appeler à "la culture du vivre ensemble pour un développement harmonie des deux cantons", avant de.promettre y mettre de la sienne pour que dès la 2ème édition, cette initiative dont Antenna France et Eco Spiruline en sont les moteurs principaux soit étendue à toute la préfecture.

Parlant de 2ème édition, elle est déjà dans le viseur des organisateurs. Ainsi, que ce soit M. Agbéko ou encore Mme Lacoste, ils ont manifesté leur désir de voir cette course se tenir au même moment que le Trail du pays de l'Ourcq en France, le premier dimanche du mois de Juin de chaque année. Pour tous deux, l'objectif visé est de défier la pauvreté et de parler en bien d'Agou, du Togo et partant de l'Afrique que certains esprits s'habituent à peindre en mal.

Pour ce qui est des chefs de ces deux cantons d'Agou, cette première édition du Trail d'Agou 2019 a été l'occasion rêvée pour sceller et marquer à l'encre indélébile l'amitié retrouvée et penser à des projets de développement pour leurs deux communautés qui en fait ne sont que les mêmes.

Conteneur de fer, de protéine et de béta carotène, la Spiruline produite dans la ferme Eco Spiruline d'Agou Nyogbo est un complément nutritionnel disponible sur le marché togolais et précisément dans les boutiques de cette société Lomé. Elle se veut un porteur d'oxygène à l'organisme surtout pour les athlètes surtout après une intense dépense d'énergie.

Rendez-vous est donc pris pour la 2ème édition du Trail d'Agou en Juin 2020.