Madagascar: Concert - Hajazz et Mendrika en la Ville des Mille

Une occasion de retrouver ce qui se fait de mieux actuellement en matière de jeu de guitare et de batterie. Demain à partir de 20 h, les deux frères Solomiral, Hajazz et Mendrika vont faire vibrer les enceintes du « Fatapera » à Antaninarenina.

De passage au pays, désormais entre La Réunion et les autres continents, Hajazz après une mini-tournée qui a mené les deux compères à Toamasina, à Antsiranana... va revenir sur la Ville des Mille. Un concert que les mélomanes de la Capitale attendent de pied ferme. D'autant qu'il suffit à ces phénomènes de deux instruments seulement pour faire voguer l'assistance dans leur monde. Un univers fait de jazz, funk, soul, rock, terroir... bref, c'est « smooth » et ça swingue. Une panoplie universelle que plus de quarante ans de musique ont forgé. Il ne manque plus que Fanaiky, le frère cadet et un des meilleurs bassistes de Madagascar, et le tableau est plus que complet.

Avec Solomiral, la musique se conjugue au contemporain. Entre ses accords lyriques tirés de la ternaire typique malgache. Il ajoute dans un naturel exacerbant des touches discrètes de jazz ou de funk. Aboutissant à des titres comme « Ananambo » ou plus « Aza miala amin'ny maro »... Avec Mendrika à la batterie, il peut valdinguer sur sa manche à guitare. Toujours rassuré de tomber sur le bon rythme après des envolées d'improvisation.Pour les mélomanes, les personnes qui veulent retrouver des patrimoines vivants de la musique contemporaine malgache de ce dernier demi-siècle. La soirée au « Fatapera » leur est réservée. Des moments comme cela sont de plus en plus rares ces derniers temps. Quand la scène antananarivienne propose des jeunes talentueux, à peu de choses près, au même format, comme sortant d'une même moule, avec une musicalité et une approche artistique trop homogène, voire sectaire. Hajazz et Mendrika seront là pour rappeler que la musique pour l'art et l'art pour la musique est encore dans le coup.