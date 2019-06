Cote d'Ivoire: Secteur du pétrole - L'Etat signe 4 contrats de partage de production

L'Etat de Côte d'Ivoire, à travers les ministères du Pétrole, de l'Energie et des Energies Renouvelables (la Direction Générale des Hydrocarbures), de l'Economie et des Finances, le secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat et PETROCI Holding, a signé, hier mardi au Plateau, quatre contrats de partage de production avec deux multinationales, Total E&P et Eni. Ces signatures portent, respectivement, sur les blocs CI-705 et CI-706 pour Total E&P et sur les blocs CI-501 et CI-504 pour Eni.

Selon Jean-Baptiste Aka Kadio, directeur de cabinet du ministre du Pétrole, de l'Energie et des Energies renouvelable, par ailleurs directeur des Hydrocarbures, ces quatre blocs sont tous situés en eaux profondes, à l'exception du CI705 dont la moitié environ est en eaux peu profondes (moins de 200 m de profondeur).

Le cumul des trois périodes d'exploration pour chacun des blocs est de sept ans avec des forages d'exploration durant chaque période. « Pour les premières périodes d'exploration, les opérateurs auront l'option soit de forer un puits d'exploration, ou de rendre le bloc à l'Etat avant la fin de la période. Les forages d'exploration des deuxièmes et troisièmes périodes sont fermes », a expliqué le directeur des Hydrocarbures. « Tous ces efforts d'exploration finiront dans un futur proche par la mise à jour de gisements commercialement exploitables », a-t-il souligné.

Pour sa part, le directeur général de Petroci, Dr Diaby Ibrahim, a souhaité que ces nouveaux contrats permettent à la Côte d'Ivoire de renforcer sa production d'énergie et de créer davantage d'emplois. Quant au ministre Abdourahmane Cissé, il s'est félicité de la signature de ces contrats.

« Eni et Total sont les meilleurs dans le secteur pétrolier qui ont des niveaux de productions relativement élevés. 2,8 millions de barils par jour pour Total et 1,85 million de barils par jour pour Eni. Nous sommes confiants en leurs capacités à venir contribuer au développement de notre bassin », a-t-il indiqué.

A ce jour, la Côte d'Ivoire dispose de 48 blocs pétroliers dont 4 blocs en production et 24 en exploration. Directeur de Eni Côte d'Ivoire, Sergio Laura a indiqué que les deux nouveaux blocs seront étudiés en synergie avec ceux déjà existants où l'équipe internationale d'exploration a déjà réalisé des prospections sismiques et des études géologiques positives. Quant à Jean-Paul Prégigout, directeur des affaires de Total, il a dit la joie de son groupe de continuer de travailler avec la Côte d'Ivoire.