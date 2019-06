Madagascar: Développement du Grand Sud - Ursula Mueller préconise « plus de financement »

La sous- secrétaire générale en charge des Affaires humanitaires et secours d'urgence des Nations-unies a conclu ses trois jours de visite officielle à Madagascar.

« Un financement est urgemment nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires non couverts et entreprendre des actions de développement innovantes et intégrées, particulièrement dans le Grand Sud« . Ce sont là les propos d'Ursula Mueller, Sous-secrétaire générale en charge des Affaires humanitaires et secours d'urgence auprès des Nations- unies lors d'une visite officielle au palais de Mahazoarivo, hier. Une entrevue avec le Premier ministre Ntsay Christian qui clôt trois jours de descentes sur terrain pour voir les réalités liées aux problématiques du Grand Sud, mais également pour apprécier les efforts fournis par le gouvernement malgache et ses partenaires.

Ainsi, Ursula Mueller témoignait des « réalités inacceptables des changements climatiques » qui « touchent le plus des familles vulnérables » et dont les conséquences sont « l'annihilation des acquis du développement et l'aggravation du niveau de pauvreté, l'intensification des besoins (humanitaires et de développement) et enfin la diminution de la capacité de résilience de la population« . Des faits qui méritent « l'attention du monde » si l'on se tient aux explications de la sous- secrétaire générale chargée des Affaires humanitaires et secours d'urgence.

Profondes. Ursula Mueller note toutefois que « des progrès ont été réalisés dans la lutte contre la cause profonde des besoins humanitaires et récurrents à Madagascar ». Des avancées conclues grâce aux efforts conjoints menés par le gouvernement malgache et des partenaires techniques et financiers et dont la parfaite manifestation est la stratégie intégrée du développement dans le Sud. « Des actions entrant dans le sens de ce développement seront menées dès cette année » selon le Premier Ministre Christian Ntsay. Avant de préciser que « le développement du Grand Sud figure parmi les priorités du pouvoir actuel« . Les efforts en réponse aux situations humanitaires et de développement dans le Sud ont des résultats positifs dans plusieurs secteurs.

Les problématiques sont toutefois là et la population de cette partie du pays figure parmi les plus vulnérables. Un appel aux bailleurs de fonds a été lancé par la sous- secrétaire générale en charge des Affaires humanitaires et secours d'urgence pour mettre en place le financement du développement du Sud. Et dans la même optique, Ursula Mueller préconise également « une action à l'échelle mondiale pour lutter contre les effets des changements climatiques » sous peine de quoi « Madagascar continuera à faire face à des inondations et sècheresses dont les intensités seront plus grandes« . Les problématiques du Grand Sud ne datent pas d'hier ni d'aujourd'hui alors que des financements de milliards de dollars, d'euros ou d'ariary y ont été alloués. Cette partie du pays est-elle si condamnée que ça ?