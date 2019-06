Madagascar: Site de Ranobe - Des infrastructures communautaires détruites par des vandales

Certaines ONG n'ont cessé de réclamer la libération de neuf personnes qui ont été arrêtées par les éléments de la force de l'Ordre dans les villages de Ranobe et de Tsafanoke, un des sites d'intervention du projet minier « Base Toliara ».

Contrairement aux allégations avancées par ces ONG comme quoi ces personnes ont été arrêtées pour avoir défendu leurs droits sur leurs terres ancestrales et leurs moyens d'existence, et pour avoir manifesté contre ce projet minier, elles ont plutôt effectué le 2 mai dernier des actes de vandalisme et de destruction des infrastructures communautaires, selon les témoignages locaux. Il s'agit notamment des châteaux d'eau construits dans les villages de Ranobe et Tsafanoke, pour pouvoir alimenter en eau potable la population locale.

Procès reporté. Ces actes ont été perpétrés malgré l'accord signé le 26 avril dernier par toutes les parties prenantes, y compris les six ministres concernés au sein du gouvernement, pour arrêter tout acte de violence et de destruction des infrastructures dans les zones d'intervention du projet. Cette décision a été prise après le constat de l'incendie du camp de la société minière par un groupe de personnes le 17 avril dernier. Ce sont des faits qui ont été étrangement filmés du début jusqu'à la fin et diffusés sur les médias et réseaux sociaux. Si ces ONG ont essayé de détourner la vérité et de légitimer les actes de violence en avançant que ces neuf personnes « n'ont fait que défendre leurs droits », les communautés locales y compris les notables de la région, qui sont impactées directement par le projet, ne cessent de réclamer sa continuité. Notons que le procès de ces neuf personnes arrêtés à Toliara le 3 mai dernier, a été reporté le vendredi 7 juin prochain à Fianarantsoa.

Retombées positives. En effet, bien que le projet minier n'ait même pas encore commencé les travaux de construction de ses infrastructures, de nombreux investissements sociaux y sont déjà réalisés ou en cours. Et ces communautés locales en tirent déjà des retombées économiques positives. On peut citer, entre autres, la construction d'infrastructures d'adduction d'eau, l'appui aux associations de femmes et agriculteurs ainsi que la formation en technique agricole. D'ailleurs le projet qui prévoit une création de 3 900 emplois au profit de la population locale en grande partie, vient d'anticiper la formation des jeunes de la région afin de les préparer pour l'exploitation minière. Une trentaine de jeunes tuléarois sera prochainement formée au Kenya, dans la mine de Kwale.

1,2 milliard USD. Par ailleurs, le projet « Base Toliara « est prévu générer très prochainement un fort développement économique de la région. En effet, sur un investissement initial de 560 millions USD, la phase de construction du site minier et des infrastructures connexes prévoit de confier 370 millions USD à des entreprises établies dans la région Atsimo Andrefana et à Madagascar pour leur réalisation. Sa contribution fiscale au budget de l'Etat est estimée à 43 millions USD pour la période 2018/2025, puis de 35 millions USD chaque année. Ce qui va générer une recette fiscale estimée à 1,2 milliard USD pour la durée de vie du projet.