Madagascar: ART de vivre - « Pizza Express » à la reconquête

La table et la carte de « l'Hôtel de l'Avenue » sont reconnues par les gourmets.

Le retour d'un pionnier, voilà ce qui qualifierait la mise en service de la livraison de pizza de l'Hôtel de l'Avenue à Analakely. En effet, « nous avons été le précurseur dans le domaine de la pizza à emporter à Antananarivo. Je ne sais pas si on faisait de la livraison mais nous avons démarré le concept en 2003. Cela a été très populaire à Analakely », souligne le maître des lieux. Ensuite, les habitudes et l'engouement tananariviens ont fait le reste. Assez inventif, à cette époque, les recettes s'appelaient par exemple, « flocons de neige ». Un nom que sûrement les noctambules et les employés pressés du centre-ville se rappellent aujourd'hui.

« Nous allons pour la première fois nous orienter vers la livraison », annonce le responsable de l'Hôtel de l'Avenue. Et revoilà que le nom « Pizza Express » revient sur le devant du paysage culinaire et gastronomique de la capitale. Avec un savoir-faire de plus de 20 ans, les pizzas du lieu ont gardé toujours ce goût frais qui a fait sa réputation. Actuellement, les choses ont évolué, à part la pizza, la table de l'HDA offre une carte digne des grands restaurants de Tana. De plus, il est devenu une scène incontournable de la musique contemporaine et urbaine de la Capitale.