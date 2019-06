Madagascar: Journée mondiale de l'Enfance - Célébration particulière à l'Ambassade de Chine

La journée du 1er juin a été assez particulière du côté de l'Ambassade de Chine à Madagascar.

En effet, ladite ambassade a accordé son temps et son énergie à des enfants et parents malgaches en les invitant à célébrer ensemble la journée mondiale de l'enfance. Divers jeux et animations ont alors été au programme pour garantir le plus de joie et d'amusement possible chez les invités.

Spectacles de clowns et de magie, démonstration de « tai chi » et de danse folklorique ainsi que de danse de lion traditionnel chinois faisaient du 1er juin une journée mémorable pour les enfants venus à l'ambassade. Une célébration digne de ce nom que les convives n'oublieront sûrement pas de si tôt.