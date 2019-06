Madagascar: Bianco - « i-TOROKA », une plateforme de doléances en ligne

La plateforme est un nouvel outil dans la lutte contre la corruption.

« i-TOROKA ». C'est la dénomination der la plateforme de doléances en ligne du Bianco qui sera officiellement lancé demain à partir de 8 h 30 à l'Hôtel Carlton - Toit de Tana.

Cette plateforme s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de la Lutte contre la Corruption (SNLCC) et de la politique générale de l'Etat de « tolérance zéro en matière de corruption ». Le Bianco a bénéficié de l'appui de la « Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit (GIZ) dans la mise en place de cette plateforme « i-TOROKA ». C'est un site (doléances.bianco-mg.org) associé au site web du Bianco qui permet aux citoyens de dénoncer des faits de corruption et d'échanger avec les investigateurs du Bianco à travers un mécanisme informatique reconnu au niveau international qui garantit l'anonymat absolu pour le lanceur d'alerte. La cérémonie de demain est placée sous le parrainage du PM Ntsay Christian avec la présence effective du DG du Bianco, du DG de l'Independant Commission Against Corruption (ICAC) de Maurice et la Représentante du Comité Consultatif de l'Union Africaine sur la Corruption.

Avantages. L'objectif de la cérémonie est de lancer officiellement la plateforme de doléance en ligne et de promouvoir son utilisation auprès de toutes les instances étatiques et non étatiques. Des expériences internationales ayant effectivement montré l'efficacité de ce mécanisme sur la réception des doléances de qualité et la protection des lanceurs d'alerte face aux éventuelles représailles. La plateforme présente plusieurs avantages : Traitement en temps réel des informations reçues grâce à l'élimination de la contrainte espace temps ; amélioration de la qualité des doléances transmises grâce au questionnaire précis, la mise à disposition des preuves et l'échange simultané entre le lanceur d'alerte et l'investigateur du Bianco ; la protection du lanceur d'alerte par l'anonymat absolu garanti par la plateforme. Comme son nom l'indique « i-TOROKA » signifie littéralement dénoncer.