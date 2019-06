Madagascar: Zaza Rap Taiza - Le Hip Hop en éducateur

« Zaza Rap Taiza » est à sa deuxième édition. Ce festival se déroulera le 15 juin prochain à l'AFT Andavamamba. Organisé par la « Génération Hip Hop » et Kolotsaina mainty, cet évènement a pour but de réunir les adeptes du rap malgache. «La culture Hip Hop et le développement des jeunes malgaches» tel est le thème choisi par les organisateurs. « L'objectif est de promouvoir le Hip Hop à travers de nouvelles perspectives. Le Hip Hop étant une culture proche de la société, joue un rôle majeur sur le développement des jeunes et du pays» propos de Bigga Tovo fondateur du « Kolotsaina Mainty » et membre du groupe Karnaz.

Hormis la conférence animée par le rappeur engagé K.sad, le consultant Toavina Ralambomahay, et l'ancienne ministre de la Culture et du Patrimoine, des artistes internationaux seront présents à ce festival. Dj Krazy Ice et Alaza de La Réunion, Mazzi originaire des Etats-Unis ainsi que Dj « Snuff one » d'Angleterre.