Madagascar: Football - L'AS Comato s'offre les services d'un Nigérian et d'un Sénégalais

Les deux dirigeants de Comato dont Anita Cossettini et Sitrak'Andrianarisaina.

L'AS Comato vise loin. Mieux, elle a fait plus que les autres clubs en s'attachant les services de Stanley Chigbomkpa Chikezie, un joueur nigérian qui a fourbi ses armes au Nigeria et au Bénin, et de Cheikh Touré un Sénégalais de deux mètres, tous deux sont âgés de moins de 25 ans.

Une arrivée qui fait le bonheur du président du club et néanmoins DAF de la société Comato, Nirina Sitrak'Andrianarisaina, qui n'oublie pas au passage d'attribuer la palme à la DG de Comato mais également présidente d'honneur du club, Anita Cossettini.

Sitrak'Andrianarisaina est d'ailleurs intarissable sur le sujet. Jugez-en plutôt :

« Actuellement, l'AS Comato prépare déjà les relèves tant pour le football régional que national, car nous sommes convaincus que le développement doit partir de la base. Pour cela, sous la houlette de Lucien Jacques, le nouvel entraîneur de l'équipe depuis 2018, nous avons pris la décision de rajeunir l'effectif, en misant sur la formation de jeunes footballeurs et la création d'une école de football , en investissant dans les infrastructures comme l'acquisition d'un terrain, cette année, qui servira au projet. Côté humain, l'équipe compte cette année sur l'arrivée de Stanley Chigbomkpa Chikezie, un joueur nigérian qui a fourbi ses armes au Nigeria et au Bénin, et de Cheikh Touré un Sénégalais de deux mètres, tous deux sont âgés de moins de 25 ans.

Un empire. La société est une entreprise citoyenne qui œuvre pour le développement socio-économique de la région sud-ouest depuis 1996, sous la direction de Mme Anita Cossettini. Une femme dynamique, connue de tout Toliara, une femme aux doigtés de fer qui a réussi à construire un empire dans le secteur portuaire, logistique et transport. Parmi ses actions sociales, la société Comato est l'une des initiatrices du VEZTIVAL qui est à sa 4e édition actuellement. C'est une manifestation socioculturelle et sportive, destinée à promouvoir la destination Toliara pour les touristes nationaux et internationaux et regroupant tous les opérateurs économiques de la région.

L'AS Comato comme son nom l'indique a été créée par la société Comato (Compagnie de Manutention de Toliara) il y a déjà 11 ans. La création de l'équipe a été motivée d'abord, par l'amour du football, sport roi par excellence, mais aussi pour fédérer le personnel de la société autour d'une discipline sportive et surtout, pour promouvoir les jeunes de la région sud-ouest, car nous croyons en cette jeunesse, en sa force, en son potentiel. Pour cela, nous voudrions leur offrir des opportunités à travers le football. Nous savons tous que Toliara regorge de talent, souvent méconnu, faute de visibilité. Nous voulons remédier à cela, et redorer le blason de Toliara, en apportant notre contribution.

Partir de la base. Au tout début, l'AS Comato n'est constitué que d'une équipe masculine. Mais avec la création du championnat féminine, nous avons voulu créé une équipe féminine avec la collaboration de la ligue de l'époque, et nous avons disputé la finale du premier championnat de football féminine à Madagascar. Nous sommes donc parmi les premières équipes féminines à Madagascar. Dernièrement, deux de nos joueuses faisaient partie de l'équipe nationale lors du tournoi COSAFA disputé en Afrique du Sud.

Parmi les palmarès, l'équipe masculine a été trois fois championne régionale, dont deux fois sacrée championne de la région Ihorombe (2015-2016), et une fois championne de la région sud- ouest (2013). Nous avons déjà atteint une fois la demi-finale de la coupe de Madagascar.

