Algérie: Aïd El-Fitr - Le programme de permanence observé à 100% à Alger

Alger — Le programme de permanence des commerçants réquisitionnés pour les deux jours d'Aïd El-Fitr a connu un taux de suivi de 100% à travers l'ensemble du territoire de la wilaya d'Alger, a indiqué un responsable de la direction locale du commerce.

Dans une déclaration à l'APS, le chargé de l'information à la Direction du Commerce d'Alger, Dahar Layachi a précisé que sur les 7.666 commerçants activant à Alger, les 4.105 concernés par la permanence lors des deux jours d'Aïd El-Fitr ont adhéré à 100% à ce programme tracé par le ministère de tutelle à l'occasion de cette fête religieuse.

Rappelant la mobilisation de 99 brigades composées de 198 agents chargés de contrôler le taux de conformité des commerçants réquisitionnés les jours d'Aïd El-Fitr, M. Dehar a indiqué que les équipes sur le terrain avaient constaté un taux de suivi de 100% du programme de permanence, lequel programme couvre plusieurs activités commerciales à l'instar des boulangeries, des laiteries et des minoteries.

M. Dehar a expliqué, à cet égard, ce fort taux de suivi par une prise de conscience par les commerçants de la nécessité d'ouvrir les commerces durant les fêtes religieuses.

Par secteur d'activité, un total de 1794 commerçants dans l'alimentation générale et fruits et légumes ont répondu au programme de permanence, en sus de 9 laiteries, 5 minoteries et 1.822 commerçants dans d'autres activités (restaurants, cafétérias...) et plusieurs stations d'essence.

S'agissant de la pénurie de pain observée dans certains quartiers de la capitale (notamment au niveau des nouvelles cités ), le même responsable a expliqué ce phénomène par la fermeture de plusieurs boulangerie à Alger qui en comptait plus de 1300 avant que ce nombre ne réduise pour arriver qu'à seulement 644 boulangeries sises dans leur majorité dans les anciens quartiers.

Par ailleurs, M. Layachi a fait savoir que les services de la DC d'Alger avait procédé en coordination avec un opérateur économique à l'ouverture de 8 points de vente de pain installés à travers nombre d'espaces et places publiques à Alger durant les deux jours de l'Aid El Fitr, et ce dans le but de garantir un approvisionnement continue en cet aliment à large consommation.

Les points de vente ont été installés au niveau des places publiques des communes de Bir Touta, Reghaia, El Harrach, Dar El Beida, la Grande poste, 1er mai (siège de l'UGTA) et Bab El Oued (Trois Horloges).

Les services de la Direction du commerce ont rappelé aux commerçants concernés par la permanence, les sanctions prévues par la loi à l'encontre des récalcitrants dont la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d'un (1) mois assortie d'une amende allant de 30.000 à 200.000 DA, a ajouté la même source.

Pour rappel, le ministère du Commerce un mobilisé un total de 60.362 commerçants, au niveau national, pour assurer la permanence de l'Aïd El Fitr.