Ile Maurice: Crime à Camp-Carol - Jean Luc Jonjon aurait livré de la drogue de mauvaise qualité

Hans Rougeot, âgé de 28 ans, serait venu récupérer son argent le jour du drame. Cet habitant de Péreybère, arrêté dans le cadre du meurtre de Jean Luc Jonjon, est revenu sur le lieu du crime hier matin, mercredi 5 juin. Il a raconté les circonstances qui l'ont poussé à agresser mortellement le jeune homme de 26 ans, habitant Camp-Carol, Grand-Baie, aux petites heures dimanche.

Selon nos informations, Hans Rougeot était venu rencontrer Jean Luc Jonjon car il n'était pas satisfait de la qualité de drogue qu'il lui aurait livrée. Une dispute a éclaté entre Hans Rougeot et Jean Luc Jonjon. Jean Denis Ayacooty, 24 ans et cousin de la victime, était présent ce jour-là et s'est interposé entre les deux. Le suspect a raconté aux enquêteurs que c'est quand Jean Luc Jonjon aurait refusé de lui rendre l'argent qu'il a sorti un couteau pour les agresser tous deux.

L'autopsie a attribué le décès du jeune homme à un stab wound to the heart. Jean Luc Jonjon venait de sortir de prison pour une affaire de vol. Jean Denis Ayacooty blessé lui aussi, il a été placé en détention à sa sortie de l'hôpital du Nord, à la prison de Beau-Bassin pour une affaire de vol. L'enquête est menée par l'inspecteur Thakoor et la CID de Grand-Baie, sous la supervision de l'ACP Cally, Divisional Commander Northern, et du surintendant de police Gukhool de la CID Northern.