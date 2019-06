Ile Maurice: Mahébourg - Un Minn bwi mangwak ça vous dit ?

C'est l'heure du déjeuner. Vous avez un petit creux ? Voici de quoi l'aiguiser. Le Sud regorge de villages de pêcheurs et Mahébourg en est un des plus connus. Il n'est pas surprenant que ce village abrite une célèbre cabane à fruits de mer appelée «Chez François».

Ce petit restaurant est blotti entre deux maisons à la rue Labourdonnais, près de Loyeung Supemarket : cherchez l'endroit vert qui sent bon ! En entrant, vous allez trouver des tables ornées de jolies nappes et de sous-verres dépareillés qui donnent une ambiance chaleureuse à ce restaurant familial. Vous pouvez également vous installer à la table unique située sur la terrasse et profiter du soleil.

Ce «snack», nom couramment attribué à Maurice à des petits restaurants, s'est implanté à Mahébourg depuis environ quatre ans. Pourtant, il a apparemment attiré l'œil et s'est construit une réputation. «Notre succès est principalement dû au fait que tous nos fruits de mer sont frais et que nous proposons des plats que vous ne trouverez pas normalement dans tous les restaurants», explique François Husenbocus, le propriétaire et gérant du lieu.

Un fruit de mer semblable aux moules

Il accueille Mauriciens et touristes entre 9 heures et 17 heures au quotidien. Et passe lui-même la journée dans la cuisine à travailler sa magie. Quand on lui demande quel mets se vend le plus, il répond sans hésiter : «Minn bwi mangwak» ! Ce qui s'avère une version mauricienne de nouille bouillie à laquelle on a associé des mangwak, un fruit de mer semblable aux moules.

Ceux-ci aiment l'eau saumâtre et se retrouvent à l'embouchure de la rivière qui se jette dans la mer à Ville Noire. Ces fruits de mer sont rarement, sinon jamais, servis dans des restaurants car ils doivent être apprêtés très frais ! François Husenbocus ajoute également qu'il en achète des banians du village.

«Au cas où vous vous sentez moins aventureux, vous pouvez essayer l'un des autres plats authentiques. Nous recommandons le "Bol renversé aux produits de la mer", qui est aussi satisfaisant et délicieux», explique Baula Husenbocus, son épouse. Dans tous les cas, assurez-vous de commander une boisson glacée et de vous prélasser dans la sereine simplicité des lieux tout en ravissant vos papilles gustatives.

Loin des lieux touristiques, Chez François est un incontournable si vous passez par Mahébourg et souhaitez vivre une expérience culinaire authentique. L'endroit n'a pas de page Facebook ni de site Web, mais si vous avez quelque difficulté à vous y rendre, il suffit de le demander à un habitant, puisque tout le monde sait où se situe le resto de François. Qui sait, vous pourriez même vous faire de nouveaux amis en route !

Comment se prépare le mangwak ?

François Husenbocus, gérant du restaurant «Chez François», est un spécialiste de la préparation du «mangwak». Il aime les préparer en salmis, car le mangwak a un gout âcre et les ingrédients pour un salmis l'éliminent.