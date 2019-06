Angola: Royaume uni qualifie d'urgente la protection environnementale

Luanda — L'ambassadrice du Royaume-Uni en Angola, Jessica Hand, a déclaré , mercredi , à Luanda, l'urgence d'accorder une spécial attention à l'environnement en raison de la dégradation rapide résultant des changements climatiques.

L'urgence est également justifiée par la diplomate face aux dangers de l'usage des sacs plastiques qui sont des sources de contamination des océans et de la vie marine.

L'ambassadrice a fait ses propos au moment de l'ouverture de la célébration des 93 ans de la Reine Elisabeth II, commémoré mercredi sous le thème "Protégeons notre environnement contre le plastique".

Elle a soulignée d'être nécessaire le changement de mentalité des gens en ce qui concerne la préservation de l'environnement, en évitant de jeter des plastiques, des bouteilles et autres ustensiles dans la plage et pas seulement.

Les changements climatiques sont une réalité et on a constaté ses effets dans variations météorologiques , en grand échelle , comme les sécheresses prolongées à sud de l'Angola et les hivers les plus froids au Royaume-Uni, a-t-elle déclaré.

Toujours dans son discours, la diplomate a justifié que le plastique était bon marché et très polyvalent, estimant que 50% des 200 millions de tonnes de ce produit, par an, seraient utilisées une seule fois et jetés. Elle a considéré ce chiffre très alarmant, en particulier dans la vie marine, où la plupart des poissons consommés contiennent de petites quantités de plastique.

À ce propos, la ministre de l'Environnement, Paula Coelho, a réitéré que les questions environnementales étaient incluses dans les priorités du Plan national de développement (PND) 2018-2022.

Selon elle, les actions visent à conduire le pays vers le développement durable, basé sur une économie diversifiée, mettant l'accent sur l'inclusion économique et sociale, engagé dans des actions de l'Agenda 2030 des objectifs de développement durable (ODD) et l'Agenda 2063 de l'Union africaine (UA).

Elle a manifestée son intention de continuer à renforcer les partenariats internationaux et par l'échange d'expériences, à intervenir dans diverses actions, telles que la formation des ressources humains, l'éducation et la sensibilisation de la société, entre autres, qui contribueront à l'amélioration du bien- être de la population.

L'événement, qui s'est déroulé dans la résidence de l'ambassadrice de Royaume Uni, a réuni des membres du gouvernement, du corps diplomatique accrédité en Angola et d'autres invités.

La Reine Elizabeth II est née en 1926 et célèbre chaque année deux anniversaires, notamment la date de sa naissance (21 avril) et son anniversaire officiel qui est célébré dans toutes les ambassades la première quinzaine de juin.