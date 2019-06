Angola: Le secrétaire d'État veut la société dans le processus d'enseignement

Luanda — Le secrétaire d'État à l'éducation préscolaire et à l'enseignement général, Pacheco Francisco, a récemment appelé des administrateurs municipaux de Malanje au soutien des directeurs d'école et des enseignants pour résoudre les problèmes liés à l'enseignement et à l'apprentissage.

Le responsable, qui s'exprimait au cours d'une réunion, a déploré le fait que les élèves de quatrième année et certains élèves de dernière année du primaire (6ème) ne soient pas capables de lire, d'écrire ou de faire des calculs mathématiques.

"Nous tous, administrateurs d'école, éducateurs et enseignants ne devons pas nous endormir face à cette maladie scolaire. Nous devons réfléchir aux causes qui conduisent les étudiants à ne pas apprendre», a-t-il recommandé.

Il a demandé aux sections municipales de l'éducation de se réunir régulièrement avec les écoles de leur juridiction et les écoles avec leurs responsables, les enseignants et la société pour trouver ensemble des solutions aux problèmes qui affectent le processus d'enseignement et d'apprentissage, empêchant ainsi d'atteindre les objectifs définis dans le Plan de développement national (PDN).

Pour le responsable, le directeur de l'école doit être vu comme un entraîneur de football, qui, connaissant ses joueurs, les sélectionne en fonction de leurs qualités et de leurs capacités à certains postes.

Il souligne qu'il doit exister un esprit de coopération entre la direction, les enseignants et les autres écoles.

"Dans de nombreux cas, l'incapacité des étudiants à apprendre ne réside pas dans leur faible engagement, mais plutôt dans la manière dont les gestionnaires dirigent des institutions et les enseignants agissent dans la salle de cours", a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas le gouvernement qui est devant l'élève, mais l'enseignant qui, tant qu'il ne relève pas les défis de garantir la qualité de l'enseignement, aucun investissement ne sera suffisant pour améliorer la qualité de l'éducation dans notre pays.

"Il est possible de changer le tableau, il suffit que nous voulions et ayons la volonté à cet effet, car l'important est d'atteindre les objectifs recommandés", a-t-il ajouté.

Au cours des travaux qui se sont déroulés dans les municipalités de Cacuso, Kalandula, Cangandala et au siège de la province de Malanje, il a souligné qu'il importait que tous s'engagent pour l'éducation.

Juste après, le gouvernant s'est réuni dans quatre municipalités, avec les directeurs municipaux de l'éducation et d'écoles.