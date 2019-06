Angola: L'exécutif veut renforcer la performance des travailleurs

Luanda — L'exécutif angolais va continuer à former des spécialistes à l'École nationale de formation des techniciens en Service social, afin d'approfondir leurs connaissances et de les qualifier davantage, a déclarée mercredi, la ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Faustina Alves.

Selon la dirigeante, le nombre des professionnels de cette branche dans le pays est encore réduit, compte tenu des 9 millions de personnes ayant besoin d'assistance et d'orientation, selon le recensement général de 2014.

Elle a déclaré que le processus de développement socio-économique et durable en cours dans le pays dépendait beaucoup de travailleurs sociaux qualifiés et compétents, qui assurent la continuité et la qualité des processus de développement en améliorant la qualité de la vie des personnes.

Elle a ajouté que 1200 professionnels étaient en formation, parmi lesquels des éducateurs d'enfance, vigilance et des personnes âgées., bonne d'enfants et formateurs petite enfance.

Pour Faustina Alves, les travailleurs sociaux doivent être engagés, dynamiques et persévérants dans leur vision holistique de la réalité, en identifiant les programmes et les projets qui améliorent la qualité de vie et réduisent l'impact de la vulnérabilité sur les groupes les plus défavorisés.

Elle a réitéré que le ministère allait continuer à renforcer les partenariats avec des institutions privées, de solidarité sociale, les associations communautaires, les églises, des ONG et les autorités traditionnelles afin de fournir une plus grande couverture des services communautaires, pour le bien-être des familles défavorisées.

Les données disponibles indiquent que l'Association des assistants sociaux contrôle 700 travailleurs sociaux.