Algérie: CAN 2019 - Yacine Brahimi évoque les ambitions des Fennecs

Le stage des Verts d'Algérie en prévision de la CAN 2019 a débuté ce lundi 3 juin 2019. Le milieu de terrain des Fennecs, Yacine Brahimi, a rejoint le camp de base à Sidi Moussa où l'Algérie se prépare pour la phase finale de la compétition qui se déroule en Egypte. Ambitieux et motivés à bloc les Fennecs rejoignent le pays des Pharaons avec l'intention de repartir avec le trophée. L'Algérie espère poursuivre sur l'autoroute du succès durant la Coupe d'Afrique des Nations.

« C'est sûr que ça fait toujours plaisir de revenir au pays et de retrouver l'ambiance de la sélection. Y en a qui ont déjà commencé le stage et d'autres qui vont l'intégrer aujourd'hui comme moi. On va essayer de profiter de ce stage pour bien travailler, » a confié Yacine Brahimi dans des propos relayés par Le Buteur.

Djamel Belmadi n'a pas caché ses ambitions pour cette CAN en tenant un discours clair. L'Algérie ira en Egypte avec l'ambition de remporter le trophée... « Oui bien sûr. Il faut toujours être ambitieux dans le football et de toute façon, on a toujours été dans cet état d'esprit, même si c'est vrai qu'on a vécu quelques moments difficiles par le passé. Maintenant, je pense qu'on a retrouvé certaines choses qu'on avait perdu et Inch'Allah, on fera tout pour que ça marche », a ajouté le milieu de terrain du FC Porto.

Lors de la phase de poules de la CAN 2019, les Verts affronteront le Kenya (23 juin), le Sénégal (27 juin) et la Tanzanie (1er juillet) dans le groupe C. « Vous le savez très bien, toutes les équipes africaines se valent désormais et sont difficiles à jouer que ce soit le Kenya, la Tanzanie ou le Sénégal. Ça va être des matchs compliqués, mais on sera prêts Inch'Allah pour relever le défi. »