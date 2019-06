Tchad: Francophonie - Une conférence internationale sur l'éducation des filles va se tenir à N'Djamena

La rencontre programmée par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et les experts francophones du secteur de l'éducation, aura lieu du 18 au 19 juin, dans la capitale tchadienne, pour assurer l'inclusion et l'égalité des sexes par l'éducation.

La conférence internationale sur l'éducation des filles dans l'espace francophone s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la réunion conjointe des ministres de l'Éducation et du Développement du G7 prévue le 5 juillet, en France.

Selon les organisateurs, les participants exploreront, durant deux jours, les causes profondes des inégalités, des disparités et des diverses formes d'exclusion et de discrimination touchant les filles et les jeunes femmes, ainsi que les moyens d'accroître l'accès et de réduire les taux d'abandon scolaire, de redoublement et d'échec. Ceci, afin d'éliminer les inégalités de genre dans l'éducation et mettre en place les dispositifs de formation et d'apprentissage fiables.

« Les différents segments (ministériel, tables rondes et ateliers) ont pour but de mettre en évidence des politiques et des stratégies éducatives innovantes et prometteuses pour tous les apprenants, dans le respect des besoins liés à leur sexe pour éliminer toutes les formes de discrimination existant dans l'environnement d'apprentissage », souligne l'OIF. Elle conclut que la conférence permettra aux pays francophones d'apporter une contribution tangible au forum politique de haut niveau qui joue un rôle central dans le suivi et l'examen mondiaux des Objectifs de développement durable de 2030 et d'alimenter, à travers ses conclusions, la réunion conjointe des ministres de l'Éducation et du Développement du G7 prévue, le 5 juillet, en France.