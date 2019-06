Gabon: Femmes leaders de demain - Une formation pour faciliter l'autonomisation de la Femme

"Gabon Leadership" compte offrir aux jeunes gabonaises, une formation visant à susciter en elles un esprit de leader. Si les inscriptions ont débuté, les enseignements en question se feront en août prochain.

Favoriser l'autonomisation des femmes, c'est l'objectif que s'est fixé l'ONG Gabon leadership. En cette période de grandes vacances scolaires, cette plateforme consacrée à l'émancipation de la Gabonaise et de la femme africaine organise une formation pour les vacancières et pour celles qui sont sans activités. Depuis le 1er juin, l'association a lancé un appel à intérêt via les réseaux sociaux. Les inscriptions, gratuites, concernent la tranche de 16 à 35 ans.

« Femmes leaders de demain » est un programme national de mentorat et de leadership destiné aux jeunes femmes du Gabon. Constitué d'une dizaine de modules, il vise à éduquer la jeune génération féminine aux valeurs morales et citoyennes, promouvoir le leadership féminin et donner des outils qui pourraient non seulement réduire les inégalités du genre, mais aussi autonomiser la jeune fille.

Pour cette première édition, 30 jeunes filles seront sélectionnées, formées puis coachées sur une période de 4 à 6 semaines durant le mois d'août par des experts du Gabon et de l'étranger. Pour être sélectionnée, il faut savoir lire et écrire, vivre à Libreville et avoir un projet.

A long terme, la plateforme Gabon leadership veut former au moins 300 jeunes filles à l'horizon 2030. Cette initiative qui vise à améliorer la condition féminine participe à la matérialisation de certaines recommandations issues des deux éditions de la Conférence Nationale du Leadership Féminin.