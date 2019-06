Angola: Le pays à la réunion de commerce de l'Union africaine

Luanda — L'Angola participe vendredi et samedi à Addis-Abeba (Ethiopie) à la 8ème réunion des ministres du Commerce de l'Union africaine (AMOT), avec une délégation conduite par le titulaire du département ministériel respectif, Joffre Van-Dúnem Júnior.

Cette réunion sera précédée d'autres, notamment la huitième réunion des hauts responsables du commerce, la cinquième réunion du groupe de travail sur les obstacles non tarifaires et les obstacles techniques au commerce et la quinzième réunion du forum de négociation tenues du 20 au mai au 5 juin 2019, dans le même local.

Les réunions visaient à valider les documents relatifs aux règles d'origine (procédures de notification), aux mécanismes pour l'élimination des obstacles non tarifaires et des obstacles techniques au commerce et aux listes de concessions des États membres, y compris le calendrier de désarmement tarifaire pour opérationnalisation de la Zone de libre échange continentale africaine (ZCLCA).

La 8e réunion devrait se terminer sur les préparatifs en vue de la convocation du Sommet extraordinaire des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine pour le lancement de la ZCLCA, l'accord étant entré en vigueur 30 jours après le dépôt des instruments de ratification par le 22ème État membre.

La participation de l'Angola à ces réunions est jugée d'une importance primordiale compte tenu de l'engagement actuel dans le processus d'intégration économique régionale, tant au niveau de la SADC qu'au niveau continental, en vue du suivi du processus et du respect des hypothèses pour la mise en œuvre de l'accord de la ZCLCA, dont il est signataire.

La délégation angolaise comprend le directeur national du commerce extérieur, Lukonde Luansi, et le négociateur en chef angolais pour la zone de libre-échange continentale africaine (ZCLCA), Videira Pedro.

L'Angola a signé l'Accord portant création de la Zone de libre-échange africaine (ZCLCA) lors de la 10ème session extraordinaire du Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine et prépare actuellement les procédures internes en vue de sa ratification.