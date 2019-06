Ile Maurice: Soodesh Callichurn menacé - Altamass Emamdin passera la nuit en cellule

Il nie avoir menacé le ministre Soodesh Callichurn. Altamass Emamdin, arrêté à son domicile ce matin, a comparu devant la cour de Pamplemousses cet après-midi. La police a objecté à sa remise en liberté et a expliqué que le suspect pourrait faire pression sur les témoins. Ce n'est que demain que les trois témoins des «menaces» envers le ministre, dont le PPS Sharvanand Ramkaun, seront appelés à donner leur déposition.

Altamass Emamdin fait face à une accusation provisoire d'Outrage against depository of public authority. Cela, selon l'article 156 du code criminel. Le suspect, représenté par Me Akhil Bissessur, dit avoir simplement parlé au ministre pour lui demander de ne pas faire de politique dans l'enceinte d'une mosquée.

Me Akhil Bissesur, a déposé une motion pour que son client recouvre la liberté conditionnelle. Motion qui sera débattue demain en cour de Pamplemousses à 11 heures. Altamass Emamdin a été transporté au poste de police de Trou-aux-Biches où il passera la nuit.

Pour rappel, le ministre du Travail avait porté plainte, hier, mercredi 5 juin. «Ki to pé fer la ? Si mo gagn twa déor, mo koup twa, mo pankor fini avek twa ek to papa», lui aurait lancé le suspect lors de cette fonction, à Triolet. Alternass Emamdee et le père de Soodesh Callichurn, domicilié dans le Nord, ne sont pas en bons termes.