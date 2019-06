Madagascar: Réhabilitation et conservation de patrimoine - Une formation intensive sera destinée aux responsables des musées

Une conférence de presse s'est déroulée au musée «Palais du Premier Ministre » à Andafiavaratra hier à 10 heures. L'ambassadeur du Japon Ichiro Ogasawara, le Directeur Générale de la culture Alexandre Francis Razafiarison, l'archéologue Bako Rasoarifetra, y étaient présents.

«La culture est une source de fierté nationale », dixit l'ambassadeur du japon. Ce dernier déboursera Une somme de 1.5 milliard d'ariary pour la réhabilitation des musées à Madagascar. A son tour, Bako Rasoarifetra a souligné que« les collections des musées doivent être conservées pour la génération future ». Ainsi, une formation se tiendra dans la grande salle du Palais d'Andafiavaratra du 11 au 21 juin pour améliorer les conditions de conservation préventive et la valorisation des collections des deux palais, à savoir celui d'Andafiavaratra et le Rova Manjakamiadana. Il est impératif de renforcer les capacités de ces personnels. Plus de 26 participants venant des régions différentes bénéficieront de cette formation.

Deux experts de l'ICCROM (Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels) assureront la formation : Gael de Guichen et Baka Keita. Cinq mentors nationaux : Marie Hortense Razafimandimbisoa, Tiana Andriamirado, Noel Rakotonjatovonarivo, Nalimiandra Andriamiarana et Randrianasolo les accompagneront. La formation sera axée sur la méthodologie internationale RE-ORG et la technique de montage d'exposition. Effectivement, les participants exposeront les difficultés qu'ils ont rencontrées, ainsi que les conditions de conservation. « Ces activités seront conjointement mises en œuvre par le Ministère de la communication et de culture, le bureau régionale des Musées, et l'ICCROM.

Madagascar a perdu plus de 80% de son histoire. Après l'incendie du Rova Manjakamiadana en 1995, 1400 des collections sont sauvées. Ces objets ne représentent que de 20%. L'histoire de Madagascar a été ravagée par les flammes.