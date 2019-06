Cote d'Ivoire: Mensonges et forfaitures chez Bédié avec des parents imaginaires d'Ahoussou

Le président du Pdci Henri Konan Bédié a reçu le vendredi 31 mai 2019 une délégation que l'on a qualifiée de « parents d'Ahoussou ». Cette rencontre fut l'occasion de pour ceux-ci de lui témoigner à nouveau leur soutien, et de le rassurer quant à leur engagement à ses côtés malgré le départ de leur fils qui a rejoint le Rhdp.

Dans une déclaration dont nous avons reçu copie, Konan Behegbin militant du Pdci a indiqué que les hôtes de Bédié étaient des « faux parents" d'Ahoussou, ou plutôt des parents imaginaires.

« À regarder de plus près, la délégation des soi disant parents d'Ahoussou, on comprend très vite qu'il s'agissait d'une grossière arnaque, d'une forfaiture, d'une mascarade qui n'honore ni leurs auteurs ni leur hôte... .Commençons par le chef de délégation. Il s'agit de Nanan Kouadio Konan chef du village d'Anoumabo (du même nom que celui de Marcory) village situé dans la sous préfecture de Daoukro. Il a été intronisé chef de village le 12 août 2017 en présence du maire Aby Raoul de Marcory... . Comment un chef de village de Daoukro peut être parents d'Ahoussou... .natif de Didievi plus précisément de Raviart... ? 1er mensonge », a dit Konan Behegbin.

Le même militant a fait savoir que même la porte-parole la délégation en la personne de Madeleine Djomo n'est pas native de Didievi. Il a ajouté que dame Madeleine Djomo fut dans un passé récent chef de cabinet de l'ex-ministre Gnamien Yao. « Cette position, elle ne l'a due qu'au fait qu'elle est surtout sa "compagne" depuis 2002. Cette double qualité lui a valu aussi d'être membre de l'équipe de campagne du président Gbagbo en 2010 au même titre que son amoureux. Campagne présidentielle de 2010 où bien évidemment les 2 tourtereaux ont souvent croisé le fer avec le président Ahoussou lui-même directeur de campagne du président Bédié et ensuite du président Ouattara. Il faut rappeler que Madeleine Djomo a été longtemps secrétaire de section PDCI mais son militantisme avéré pour l'ancien locataire de la prison de la Haye l'a amené à abandonner le PDCI pour virer au LMP. Elle a donc été relevée de ses fonctions de secrétaire de section. Mais, sûrement sur les conseils avisés du secrétaire exécutif du PDCI-RDA Maurice Kacou Guikahué qui réhabilite tous les ex LMP, Bédié vient de réhabiliter Madeleine Djomo pour en faire une des délégués Pdci du département de Didievi... . Voici comment fonctionne le PDCI d'aujourd'hui composés d'anciens FPI.. d'anciens LMP qui se sont convertis PDCI-RDA grâce à Guikahué », a écrit Konan Behegbin.

Il a cité également sur cette liste de « faux parents » Lucien kouassi Auka ex-Daaf de la primature qui a été viré pour détournement d'argent et qui a évité la prison grâce à la magnanimité du président ADO sur insistance de Bédié

« Zimbril un autre faux parent d'Ahoussou toujours battu aux législatives par Ahoussou. Vous comprenez enfin la source de ses motivations pour aller manger du Ahoussou chez Bédié... C'est le cas enfin du dernier faux parent d'Ahoussou, Allah kouadio Remi le iznogoud du centre qui a toujours rêvé d'être à la place du calife... Bédié vient de lui en offrir l'opportunité en l'autoproclamant par un coup d'État président des élus et cadres Pdci du grand centre... .poste qu'il a toujours convoité, rêvé d'avoir mais sauf qu'il y avait devant lui Ahoussou Kouadio Jeannot... . Voici l'attelage hétéroclite se disant parents d'Ahoussou qui sont allés célébrer la mascarade de Daoukro du 31mai... Comme ça n'a pas suffi, ils ont décidé de faire mentir le chef de canton de Diedivi lors sa libation au meeting du 2 juin du RHDP. Enfin un autre parent composant cette délégation hétéroclite... Et non des moindres Konan Kouadio Martin cousin de Djomo Madeleine originaire du village de Boligart et féticheur attitré de l'ancien ministre de l'économie et des finances de Bédié l'ex inspecteur des finances Niamien Ngoran... Il se murmure aussi que la brouille entre Le ministre Gnamien Yao et Bédié aurait pour origine Djomo Madeleine qui au départ était la protégée du Président Bédié avant d'être celle de Gnamien Yao », a aussi fait savoir Konan Behegbin.