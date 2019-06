Sénégal: Aéroport international Blaise Diagne de Diass - Las annonce le renforcement de ses actions environnementales

Le 5 juin est la date retenue par les Nations Unies pour célébrer la Journée Mondiale de l'Environnement. Pour se faire, elle a établi une liste de points sur lesquels un effort important doit être consenti par les Etats et les organismes de développement : lutte contre la destruction de la couche d'ozone ; lutte contre la déforestation ; préservation de la qualité des réserves d'eau ; lutte contre la désertification et la sécheresse.

Selon un communiqué reçu à notre rédaction, pour répondre à cet appel, LAS (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l'aéroport Dakar Blaise Diagne renforce ses actions environnementales autour de cette date avec des actions tout au long de ce mois de Juin.

Il s'agit de : Journées de reboisement. Cette action est prévue du 13 au 18 juin 2019, en collaboration avec l'association OCEANIUM. Selon le communiqué, il est prévu une « lance semence » de 100 000 graines sur une superficie de 14 hectares dans les endroits comme: la zone tampon autour de l'Aéroport (350 m après le mur de clôture de l'Aéroport) et le site de recasement, la devanture du Salon d'honneur (pour en faire un poumon vert), au niveau du site de recasement (avec le concept 01 maison/ 01 arbre). «L'objectif, au-delà de la lutte contre la désertification, est d'améliorer la qualité de vie des populations autour de l'aéroport et des employés. Par ailleurs, le Terminal passagers sera décoré en vert avec de nouveaux aménagements de plantes », explique-t-on.

L'autre action concerne le tri et le recyclage des déchets. Las informe que le plastique à usage unique sera remplacé par des solutions plus écologiques et durables. «Cela passe par le démarrage du concept « achat responsable » qui consiste d'abord à évaluer notre consommation mensuelle de papiers, de gobelets papiers et plastiques, des cuillères et/ou remous de café et de bouteilles d'eau en plastique, ensuite essayer de les réduire progressivement en allant vers un objectif « Zéro déchets papiers et plastiques ». Nous comptons, aussi, démarrer le tri des déchets au niveau de l'Aérogare, où des pictogrammes seront apposés sur les bacs déjà existants pour permettre aux usagers de les identifier facilement et généraliser leur utilisation », renseigne le communiqué.