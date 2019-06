Cote d'Ivoire: Education nationale - Les jeunes étudiants catholiques sensibilisent les élèves sur les méfaits de la drogue et la violence en milieu scolaire

La Jeunesse Étudiante Catholique ( JEC-CI) a organisé une cérémonie de présentation du rapport partiel de l'action nationale, le mercredi 5 juin 2019, au Centre National de Recherche et d'appui pour la paix à Cocody.

Cette cérémonie avait pour thème " lutte contre la drogue et les violences en milieu scolaire et universitaire : jéciste, construisons une école modèle ».

Marie Ella Kouakou, responsable nationale de la JEC-CI, a dit :« En septembre dernier, nous avons procédé à la relance nationale. Au cours de cette relance, les diocésains nous ont assigné la mission de travailler pour lutter contre la drogue et les violences en milieu scolaire et universitaire. Pendant toute cette année, nous avons travaillé à éradiquer tout ce qui est drogue, violences en milieu scolaire. Au terme de l'année, il est important pour nous de venir présenter le résultat de nos travaux. Il faut reconnaître que le bilan a été positif dans l'ensemble. Le bilan est très positif dans le sens où nous avons réussi à intégrer dans la mentalité des jeunes qu'il est impératif pour nous de mener les actions dans les écoles et nous avons réussi à sensibiliser autant d'élèves et étudiants sur le plan national. »

Elle a fait savoir que les résultats obtenus n'étaient pas satisfaisants compte tenu des perturbations au niveau du système éducatif : «Les résultats obtenus n'étaient pas assez consistants en raison des multiples problèmes et grèves que nous avons rencontré dans le milieu du système scolaire et éducatif ivoirien.»

En poursuivant dans cette lancée, elle a noté que les équipes rencontraient des difficultés dans la diffusion de l'information :« Pour cette année, la grande difficulté a été, de mener les discours dans les lycées et collèges à cause des grèves. Pendant une longue période, environ un mois, nos équipes qui pilotent les activités avaient du mal à avoir des créneaux horaires dans les emplois du temps des écoles à cause des grèves. Donc, cela entachait un peu notre travail.».

La sous directrice de la direction de la vie scolaire N'guessan kima, s'est dite satisfaite des résultats obtenus et a dit souhaiter accompagner cette structure afin qu'elle puisse atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés. Elle a par ailleurs ajouté que la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Kandia Camara encourage la belle initiative des jeunes élèves et étudiants catholique.