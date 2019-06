Ile Maurice: Budget - L'appel pour l'écologie de la Commission Justice et Paix

Dans une lettre adressée à Pravind Jugnauth, le jeudi 6 juin, la Commission Justice et Paix du diocèse de Port-Louis tire la sonnette d'alarme sur le réchauffement climatique et appelle à la création d'un ministère dédié au changement climatique, à la sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes. Ci-dessous la correspondance dans son intégralité:

A M. Pravind Jugnauth, Premier Ministre et Ministre des Finances

Depuis le mois de juin 2018, l'île Maurice a épuisé les ressources renouvelables que nous donnait la nature pour l'année 2018. Cela veut dire que les Mauriciens ont utilisé deux fois plus de ressources que le pays peut fournir.

Au niveau mondial, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) expose les conséquences d'un réchauffement des températures au-delà de 1,5 °C et indique que limiter la hausse à 1,5 °C passe par une réduction des émissions de CO2 de 45 % d'ici 2030.

Le rapport de l'IPBES (mai 19), la plateforme scientifique mondiale sur la biodiversité, parle d'un dangereux déclin de la nature, d'un taux d'extinction des espèces «sans précédent» - environ 1 million d'espèces animales et végétales sont aujourd'hui menacées d'extinction. La réponse mondiale actuelle est insuffisante; des «changements transformateurs» sont nécessaires pour restaurer et protéger la nature; les intérêts particuliers doivent être dépassés pour le bien de tous;

Au moment où le gouvernement s'apprête à livrer le Budget pour la prochaine année, la Commission Justice et Paix du Diocèse de Port-Louis propose un engagement ferme du gouvernement dans le domaine écologique à travers la création d'un ministère dédié spécifiquement au combat contre le dérèglement climatique, la perte de la biodiversité et des services écosystémiques. Ainsi, ce ministère serait doté d'un budget et d'un ministre redevable devant le peuple. Faut-il rappeler que, suite aux décisions de grands forums internationaux tels COP 24, il est reproché aux gouvernements de ne pas prendre des mesures significatives et de se contenter de discours.